Charla de la Dra. Florencia de León sobre “las diversas caras ocultas de la violencia doméstica”

(Por Rosa Dutra) En el marco del mes de la mujer, el pasado miércoles el Rotary Club Rivera Fortín realizó en el Club Uruguay la charla denominada “Las diversas caras ocultas de la violencia doméstica”, la que fue dictada por la Dra. Florencia de León, Abogada especialista en Derecho Penal y representante del Instituto Nacional de Rehabilitación para la zona norte. La Dra. de León es oriunda de Cerro Largo y ahora está radicada en nuestro medio.

Allí se hicieron presentes muchos representantes de instituciones que trabajan en el tema, como la Comisión de Apoyo a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género, la Crio. May. Ana Heberle, representante del Ministerio del Interior, representantes de la Comisión Mixta Binacional de Género que funciona en el Centro Universitario de Rivera (CUR), la representante de INMUJER Mtra. Marta Piñeyro, rotarios de Tacuarembó y de otros clubes rotarios de Rivera y las organizadoras del Rotary Club Rivera Fortín, quienes luego de la charla formularon varias preguntas enriqueciendo con sus aportes el tema.

Previo a la charla, NORTE dialogó con la disertante, quien al ser consultada respecto a cómo enfocaría el tema señaló que el paradigma ha cambiado un poco porque “el tema violencia doméstica está tan trillado y se han tratado de buscar tantas soluciones que aún no dieron sus frutos”. Por eso se trata de atender a aquellas caras que no se ven, “para poder abrir el camino y encontrar un poco más de luz”.

Hay que ver el tema de género como incide también en la Ley de Violencia Doméstica, ya que “se protegen a unos y se desprotege a otros”. Considera que hay que atender a un tipo de protagonista muy importante de esta violencia y que queda bastante rezagado en el marco legal, y que es el agresor, al que se le puede ver desde otra perspectiva como una víctima de los demás.

Respecto a la pregunta de quién es el que más sufre con la violencia: la mujer, el niño, el anciano o el hombre, manifestó que “todos somos perjudicados de alguna manera, también está nuestra cuota de responsabilidad, porque se ven parejas jóvenes que también se ven afectadas”.

Sobre la Unidad Especializada en Violencia Doméstica de Rivera dijo que hasta la fecha tiene trescientas noventa y tres denuncias recibidas y son más las mujeres que denuncian, ya que según su opinión el hombre no hace denuncias. Al mes son unas cien denuncias y por día, unas tres…

“La violencia siempre existió -dijo-, desde épocas remotas. Hoy existe más difusión y la gente también se anima a denunciar”. Para la disertante, ahí está “el corto límite entre denunciar y usar la ley como una forma de extorsión”.

Existen muchos factores que llevan a este estado de violencia, pero la charla se enfocó solamente en el tema de la violencia de género. “La violencia es violencia en sí misma. El exceso de responsabilidad, de trabajo, las generaciones que vienen de alguna forma escondiendo la violencia o naturalizándola, son factores desencadenantes que se ven todos los días en la policía y los juzgados”.

Citó las soluciones que pueden llegar a aplacar este mal. Señaló que estas deben ser integrales y tanto la víctima como el agresor deben ser ayudados desde la misma perspectiva. “Muchas personas violentas se pueden recuperar. Otras no, pero ello no será impedimento para que se pueda avanzar y trabajar en el tema”, explicó.

La Dra. de León señaló que “muchas veces la que se dice víctima es la que provoca la situación”. Manifestó que le ha pasado en varias ocasiones, por eso recordó que se hace extorsión con la ley, de utilizar esa arma legal, que es una protección para la Mujer, en desvirtuar al hombre.

Muchas veces mujeres le preguntaron que si “se hacían golpear” podrían tener derecho a los bienes, o si el agresor puede dejar de ver a sus hijos. “Es por esto que, a través de leyes protectoras, se generan intereses”.

Al finalizar la entrevista reiteró que la violencia existió en todas las épocas, aunque actualmente se conocen más episodios. “Las muertes por esta causa muchas veces son en los casos en que nunca hubo denuncias”.