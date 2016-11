Club de Niños “Nuestro Sueño” reinaugura Plaza en Tranqueras

TRANQUERAS (Por José María Almada Sad) Este miércoles 16 de noviembre se cumplirá una actividad especial y festiva en Tranqueras, organizada por el Club de Niños del INAU “Nuestro Sueño”, acto que moviliza a toda la comunidad educativa tranquerense e incluye la reinauguración de la plaza pública del barrio.

EL BARRIO

Dicho sector de la planta urbana, densamente poblado, está conformado por los Programas de MEVIR Tranqueras III inaugurado en octubre de 1994, Tranqueras IV inaugurado en marzo de 1999, y Tranqueras V inaugurado el 26 de febrero de 2011.

La Plaza del barrio fue construida e inaugurada junto a las viviendas del Plan III en 1994, y el Salón comunal que está frente a la misma fue habilitado junto a las soluciones habitacionales del Plan IV inauguradas en 1999.

Precisamente el Club de Niños “Nuestro Sueño” funciona desde hace siete años en dicho Salón Comunal adaptado a tales efectos y por acuerdo entre las instituciones INAU y MEVIR y los vecinos beneficiarios de dichos barrios de MEVIR.

EL PROYECTO DE LA PLAZA

Nos relató la Sra. Directora del Club Claudia Ferreira que dicho Centro concursó en un llamado a proyectos que efectuó recientemente INAU para distintas iniciativas vinculantes a centros educativos de cualquier índole, con espacios públicos.

Se presentaron más de cien propuestas a nivel nacional, de las que resultaron seleccionadas y beneficiadas económicamente sesenta de ellas. En nuestro departamento fueron seleccionados dos emprendimientos, uno de ellos el de “Nuestro Sueño” cuyos fondos se han aplicado en la elaboración de varios juegos en metal que se instalan en la Plaza del barrio.

A la par, la Dirección del Centro obtuvo ayuda de la Intendencia Departamental y de la Alcaldía local en cuanto a la instalación de dichos juegos, y el remozamiento del lugar, corte de césped y otros, incluyendo rampas de accesibilidad en su cordón perimetral, además de más árboles, papeleras y flores. También los vecinos están apoyando las limpiezas y tareas.

La Plaza posee un hermoso entorno con arbolado, juegos en madera, bancos, acorde iluminación artificial dotada por el municipio y desde sus inicios posee un ícono en agradecimiento de MEVIR y los vecinos, tributado a la Familia Balerio de Empresa FYMNSA que donó los predios para las viviendas.

La Directora señaló que el proyecto se vuelca totalmente para uso del barrio y no necesariamente para el Club de Niños; ya que en el propio centro no tienen estos juegos que han instalado para uso de la comunidad; expresó que la consigna hacia los niños es participar, jugar, aprender y cuidar para que luego otros también puedan disfrutar el espacio público.

EL ACTO FESTIVO

Desde la hora 8:30 de este miércoles 16, en el marco de la Semana de la Convención de los Derechos del Niño, “Nuestro Sueño” realizará el acto festivo en la plaza inaugurando y librando al uso público las lindas mejoras logradas con los fondos ganados en el proyecto, el aporte de Intendencia y la Alcaldía, los vecinos y colaboradores.

Participarán el CAIF “Tranqueritas”, Escuela Nº 154 de Tiempo Completo, Escuela Nº 3 “Mtra. Elena Navarro”, Escuela Nº 92 de Tiempo Completo “Mtro. Enrique Beltrame”, la Escuela Nº 131, la Escuela Nº 124 “República de China”, el propio Centro “Nuestro Sueño”, el Liceo de Tranqueras “Q.F. Mario Brum”, la Escuela Técnica de UTU, Escuela Agraria de Zanja Honda.

Todas las delegaciones de los centros educativos partirán desde sus respectivos locales, y encontraran en 18 de Julio y 33 Orientales recorriendo ésta hasta la Plaza en la marcha denominada “El Paraguazo”, donde se espera que los participantes le den colorido a la larga caminata y a la vez puedan protegerse del sol.

Saludará el Jardín de Infantes JICI Nº 138 el pasaje, pues por edad y distancia sus pequeños no podrán asistir. En el evento en sí todos los centros educativos presentarán cartelería y muestras gráficas de trabajos propios, y se contará con actuación del payador Reginaldo “Bibí” Quintana.

El CAIF “Tranqueritas” presentará “Salud bucal”, la Escuela Nº 124 “Identidad” de Ruben Rada, la Escuela Nº 3 una danza, “Nuestro Sueño” una canción, UTU con Escuela Agraria y el Liceo presentarán mimos, payasos y danzas, El Programa “Propia” presentará Zumba, la CED Mónica Martínez con “Un trato por el buen trato”, y un cierre musical a cargo de “Alexandra y su Banda”.

EL CLUB DE NIÑOS

El centro posee recursos humanos compuestos por la Directora, una docente Silvia Patricia Giorello, una Asistente Social Karen Lemos, y ocho educadoras. Posee una matrícula de 38 niños distribuidos en matutino y vespertino, concurriendo chicos de 6 a 12 años, en turno contrario a la Escuela a la que concurren diariamente, con lo que el Club hace una actividad complementaria a su aprendizaje curricular. Reciben desayuno en el caso del turno matutino y todos tienen merienda y colación.

La Directora indicó que los niños no son del barrio, sino que vienen de los barrios periféricos de Tranqueras, lo que refuerza aún más la idea de que las mejoras de la plaza son para uso de toda la comunidad y no tanto para los niños del Centro que se ubica frente a la misma.

Los chicos de “Nuestro Sueño” reciben capacitación en talleres algunos con padres como los de cocina, salud, tránsito, salud bucal, en especial participaron de la campaña de vacunación contra la gripe. También se les brinda apoyo a su tarea escolar, es decir los deberes que traen cada día de su Escuela.

Tiene muchos espacios de recreación y durante el año tienen muchos paseos y excursiones. Recientemente fueron a Termas de Raigón en San José, antes a Termas del Arapey, La Floresta y otros lugares de vacaciones, todo en redes de trabajo con Educación Primaria, BPS, el propio INAU y otros. También periódicamente van a Rivera a talleres educativos del Programa “Propia” de INAU.

El Centro solo detiene actividades durante el mes de enero de cada año. Es el único del departamento oficialmente del INAU ya que los demás son por régimen de Convenio. Está abierto actualmente el período de inscripciones para el ejercicio 2017, si bien se reciben en cualquier momento del año igualmente.

Se desprende que este centro lo que ofrece es una tarea complementaria para los alumnos, tratando de darle utilidad a su tiempo libre, y de inscripción voluntaria por parte de los padres; no configura por ello un lugar donde concurren chicos con problemas o que no estén concurriendo al sistema educativo convencional.