Luciana Ramos es la soberana infantil del Club Boulevard Lagos del Norte

Nataly Fuentes es la Reina Binacional del Carnaval 2017

(Por Rosa Dutra) En la conferencia de prensa que se realizó en la jornada de ayer, viernes, en el Club Uruguay, donde se realizó el lanzamiento de la programación del carnaval riverense de 2017, estuvo presente la soberana infantil del Club Boulevard-Lagos del Norte, una preciosa niña con una simpatía arrolladora y a quien le encanta hablar. Su nombre es Luciana Ramos Dos Santos.

Luciana es la hija más pequeña del hogar de los esposos Ana y Andrés, y lo comparte con dos hermanos: un varón y una nena. Tiene seis años, los que los cumplió el pasado 20 de enero. Este año Luciana cursará segundo año escolar en la Escuela Nº 134.

Entre sus preferencias, nos contó que le gusta jugar mucho con la computadora, tiene muchos amigos y también practica boxeo en la Escuela Municipal de Boxeo. Además, señaló que le encanta el carnaval y bailar.

Lucirá cuatro fantasías en los bailes de la institución, los que llevarán sus colores preferidos: blanco, azul y rojo. Pero también llevarán los colores naranja, verde, azul y violeta. Su padre se ingeniará para ayudar a confeccionarlas. El motivo será un carnaval fluorescente, porque “el chaleco inspiró a más de uno”, nos contó la mamá.

El samba es su baile preferido. Su hermana le enseñó a bailar y actualmente lo practica con la profesora de danzas Mara.

Luciana finalizó la entrevista invitando a todos los niños, socios y no socios, a que participen del carnaval del club. “Invito a toda la masa social del Club Boulevard-Lagos del Norte para que vengan a bailar conmigo durante este Carnaval. Les prometo que será muy divertido”, concluyó.

ENTREVISTA A LA REINA BINACIONAL DE CARNAVAL

También aprovechamos para dialogar con la Reina Binacional del Carnaval 2017. Se llama Nataly Fuentes, una estilizada joven, que el lunes cumplirá 26 años. Nataly fue electa en un concurso realizado en la Plaza Internacional en febrero de 2016 (en la fotografía), donde participaron muchas jóvenes de Rivera y Livramento. Recordemos que este año no hubo elección.

Estudió comunicación en Montevideo, trabaja en Radio Columbia y tiene una escuela de modelos ubicada en Fructuoso Rivera y Brasil.

Entre sus preferencias están la danza y el modelaje. Le encanta viajar y conocer lugares diferentes. Como artista preferido señaló a Lucas Sugo, porque “es un artista nuestro”, además dijo que le gusta mucho la bachata.

Le gustan todos los colores, de acuerdo a la ocasión. En su fantasía predomina el color rojo. Las fantasías que lucirá serán diferentes y una sorpresa donde se imponen la salsa y la bachata. En su agenda como soberana, señaló que visitará los tablados, los clubes y las localidades del interior del departamento: Minas de Corrales, Tranqueras, Vichadero.

Del carnaval de la frontera opinó que “es un carnaval al que se está apostando y que se debe apostar cada vez más, para que crezca y para que las personas conozcan más la parte cultural, y lo que son nuestras raíces fronterizas”. Reconoció que “estos carnavales se han deteriorado un poco y no son como los de antes, con muchas reinas, y bailes y desfiles. La gente se desmotivó, pero se debe apostar a un carnaval diferente y divertido”.

Por último dejó su invitación a la población para que participe de este carnaval, que la gente concurra a divertirse sanamente, que tomen sí pero con cuidado. “Si toman no manejen”, advirtió. Invitó a la población a que se diviertan con ella “tanto en los tablados como en los clubes, porque hay que avivar la llama del carnaval”.