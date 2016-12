Santiago Fielitz, otro riverense galardonado con el “Premio Victoria”

Junto al Inspector General Carlos Migorena y la escritora Perla Beatriz Barreto...

(Por Rosa Dutra) El edil, docente y escritor riverense Santiago Fielitz fue galardonado con el “Premio Victoria”, premio que también se le entregará al Inspector General de la Intendencia Departamental de Rivera, Carlos Migorena, en la noche de mañana, sábado 17 de diciembre, en el Ballroom del Radisson Victoria Plaza de la capital del país. Recordemos que en la edición de 2015, fueron galardonados tres riverenses: la escritora Luciana Flores, la periodista Viviana Pérez y el Prof. Joselo Andrade.

La premiación es organizada por la Asociación Mujeres en Acción Europa-América, la Asociación de Intercambios Artísticos Internacionales, la Associazione Arte Senza Frontiere de Italia, la Asociación Poesía del Mediterráneo de España, y la Confederación Interamericana de Danza.

NORTE dialogó con Santiago Fielitz para que brinde detalles de cómo llegó esa distinción. Manifestó que hace unos dos meses, Nair Leites, quien es Presidente de la Sociedad de Escritores Riverenses -de la cual Fielitz es miembro-, le pidió su curriculum vitae para presentarlo junto a la de otros riverenses. Nair Leites es la embajadora del premio en Rivera y hace algunos años recibió el mismo galardón. Junto a Santiago Fielitz fueron propuestos los nombres del Inspector General Carlos Migorena y la escritora Perla Beatriz Barreto.

El currículo del Fielitz no solo contenía su trabajo como escritor, sino su trabajo social en beneficio de la comunidad y de los barrios más carenciados. También trabaja en Secundaria, en el Liceo Nº 6, y es docente en el Centro Regional de Profesores del Norte en el área de Sociología. Además, cumple la tarea de terapeuta en adicciones y es edil suplente en la Junta Departamental por el sector de la Vertiente Artiguista, Lista 77, aunque cada día se siente “menos político”, expresó.

“Cuando envié el currículo nunca pensé que sería seleccionado. Después del mes me llegó un comunicado de la organización, donde figuraban varias instituciones nacionales y del exterior, donde me informaron que, junto a Carlos Migorena y Perla Barreto (quien vivió en Tranqueras por muchos años y ahora está radicada en Ibiza, España), habíamos sido los galardonados”, expresó.

Nos contó que, en España, Perla logró publicar sus libros gracias al gran apoyo a la cultura que existe en ese país. “En el interior de nuestro país se publica con mucha dificultad por la falta de apoyo. Ser escritor hoy aquí es difícil por las dificultades que se enfrentan, es costoso, y la cultura no es un tema que importe”, dijo.

Se siente muy feliz y honrado en recibir esta distinción, lo que le resulta una motivación para seguir escribiendo, esforzarse en la publicación, publicar de la mejor manera, con calidad, escribir mejor para el público lector, que es el objetivo al que apunta.

En marzo o abril de 2017 publicará un libro cuyo título será “La frontera que respiro”. En él se homenajeará a los poetas-escritores riverenses, como Olintho María Simões, Agustín Ramón Bisio, y a nuestro idioma portuñol. Tendrá historias basadas en hechos reales, lo que le gusta más escribir. Este estilo real y verídico es lo que le lleva al éxito, ya que toca a la gente más de cerca, a sus fibras más íntimas, las identifica con lo fronterizo.

Le preguntamos cual era el balance que realizaba de sus actividades en 2016 y nos respondió que fue “un año muy lindo”, aunque finalizó muy cansado. A pesar de ello, no se queja, porque piensa en las muchas cosas que realizó y “no durmió la siesta”. Se siente feliz y le da gracias a Dios por ello. Agradece a la vida por darle una gran alegría, el nacimiento de su primogénito, Emanuel, que es una bendición para su familia.

El entrevistado destacó que siempre rescata tres cosas de la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Él ya realizó los tres, aunque considera que existen mucho más cosas por hacer: ser solidario, trabajar por el prójimo, continuar con sus proyectos…

Por último, dejó su mensaje en vista a las próximas fiestas: “Mi mensaje de Navidad es que además que ‘Rivera brille’ con esa maravilla que realizaron la Intendencia Departamental, un grupo de privados, las Escuelas y los que recolectaron los reciclados, mi sueño es que también la gente brille en su interior. Que no solo arreglen la casa por afuera sino por dentro”.

Espera que cada interior “tenga mucha iluminación, mucha luz para estas fiestas y un próspero 2017. Deseo que Rivera y su gente brillen también en su interior”.