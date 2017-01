Los gurises celestes deben ganar para jugar por el título de la Región Norte

No hay otra alternativa, el empate clasifica campeón de la Región Norte del Campeonato nacional en categoría sub 18 a la selección salteña.

El triunfo es impostergable y luego del mismo habrá que jugar un tercer partido definitorio probablemente en la ciudad de Artigas.

Salto demostró ser un buen equipo, ganó por méritos propios a pesar que hubo una gran ayuda de nuestro equipo que presentó algunos defectos defensivos producto de la ausencia de dos de sus jugadores más importantes.

Rivera ha buscado, a lo largo de esta semana, una mejor integración tendiente a lograr los objetivos que se buscan.

Como se debe ganar, es obvio que se priorizan los aspectos ofensivos y Danilo Poschi intentará cambiar la figura táctica que ha sido usual en sus alineaciones.

Al finalizar el partido en Salto, los celestes terminaron jugando bien, al ataque, con tres delanteros netos y con Wanderson Silveira en función netamente ofensiva.

Esa ha sido la razón del cambio que intenta Poschi con un equipo que juegue más en la cancha del rival que en la propia.

Ofender, pero con los cuidados necesarios sobre determinadas individualidades del rival que merecen la atención especial para que no puedan dominar las acciones, caso concreto Menoni, Sagradini, Palacios y Folliatti.

Buscar el triunfo desde el comienzo mismo del partido pero sin la desesperación de pretender lograrlo en los primeros minutos con el convencimiento que el resultado poco importa y lo único que vale es la victoria.

Los cambios introducidos por el técnico son ofensivos, permiten augurar un equipo con potencia en ataque pero que en el medio de la cancha debe tener el balance suficiente como para equilibrar las fuerzas.

La presencia de Álvaro Amado en el sector izquierdo del medio de la cancha puede llamar la atención pero no se trata de una función que desconozca, se lo libera de la responsabilidad de marcar y volver en cada una de las acciones de ataque, podrá llegar hasta la línea de fondo y enviar el centro atrás con la zurda, que siempre ha sido uno de sus potenciales, podrá rematar sin inconvenientes y podrá subir tantas veces quiera teniendo en cuenta que, a sus espaldas, estará la cobertura de Mauricio Britos que será el marcador izquierdo.

La línea de fondo no podrá desprenderse como lo ha hecho hasta el momento y, en todo caso, mucho más por el lado de Magno Alvez que por la izquierda pero nuestros defensas tendrán, en todo momento, que tener la referencia directa de los “titiriteros” de los salteños y quitarles revoluciones de juego.

Con empeño, con ganas y con el fútbol que han demostrado en otras oportunidades, esta selección celeste puede alcanzar el objetivo deseado.

LOS DETALLES

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 21:00. Precio de las entradas: Caballeros $20 y damas $ 10. Horario de habilitación de bonetería: 20:00 horas. Jueces: Paulo Alvez, Sergio Bicudo y Walter Díaz (terna de Artigas).

Alineaciones probables:

RIVERA: Juan Marcelo González, Magno Alvez, Ricardo Lima, Diego Martín Piñeiro, Mauricio Britos, Gabriel Loureiro, Juan Carlos Amado, Alvaro Amado, Rodrigo Pascual Viega. Wanderson Silveira y Darwing Enrique.

SALTO: Franco Tognascioli, Juan De los Santos, Félix Machado, Facundo González, Rafael Arce, Marcelo Menoni, Juan Pereira, Wilson De los Santos, Diego Foliatti, Martín Palacios, Angelo Sagradini.