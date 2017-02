A Bella Unión por la clasificación con la misión de ganar (o empatar)

Se juega hoy la última fecha de la primera fase de la Copa Nacional de Selecciones. Rivera integra el grupo junto a Bella Unión, Salto y Río Negro de las cuatro selecciones que van por confirmar su clasificación en esta última fecha.

De los cuatro tres permanecerán en competencia y para confirmarlo, cada uno de ellos deberá ganar su partido.

Para los salteños parece bastante sencillo ya que enfrentan en su estadio a Guichón, que no ha ganado ni un solo punto en las cinco fechas disputadas.

Luego, Río Negro se juega toda la chance ante Soriano en el Estadio “Luis Koster”.

Y los otros dos juegan entre sí, precisamente la celeste ante los rojos norteños.

Bella Unión aún no está clasificado y también se juega toda sus posibilidades en el viejo estadio Los Olivos del equipo de Con los Mismos Colores, que marcó una época en el fútbol de Bella Unión y del interior del país.

Los dirigidos por Julio Ademar Ferreira buscarán reiterar las dos últimas buenas presentaciones del equipo que se ha recuperado notoriamente después de un discreto comienzo del certamen.

Hoy nos faltan los puntos que no supimos ganar en Artigas en el “Matías González” y ante este mismo Bella Unión en casa.

De todas maneras eso es el pasado mientras que el presente nos muestra a un equipo mucho más sólido con una muy buena actuación logrando un empate en el “Raúl Goyenola” de Tacuarembó y el pasado sábado en nuestro estadio con un excelente primer tiempo y una goleada ante Artigas.

Esas características y anotaciones nos alienta la esperanza de una buena actuación luego en Bella Unión y la chance de volver con una clasificación asegurada con una victoria o en su defecto, dependiendo de otros resultados, con un empate.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “100 años de la Liga Carmelitana”.

Hoy, sábado 28 de enero. Quinta fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Walter Martínez Cerrutti” de Bella Unión:

Hora 22:00 Bella Unión vs. Rivera (mayores). Jueces: José De los Santos, Ivo Moreira y Gustavo Barboza (terna de Salto). Veedor: Atilio Coimbra.