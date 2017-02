A los gurises se les escapó un triunfo que estaba confirmado

Los celestes juveniles ganaban por dos a cero, en un partido que lo habían dominado sin mayores dificultades.

Fue un buen primer tiempo, con muy buenas jugadas por parte de nuestro equipo en mediocampo y ataque.

La defensa no pasaba trabajo y las intervenciones de nuestro guardameta en la primera parte fueron escasas, casi nulas.

El primero Un golazo en la ejecución de un tiro libre.

Sorprendió Pablo Alcoba en la ejecución y el golero rival solamente atinó a mirar por donde entraba la pelota.

Era merecido porque los nuestros habían hecho méritos para esa ventaja parcial.

Y la celeste terminó el primer tiempo con esa ventaja y hasta pudo haber sido mayor.

Por si todo ello fuera poco, en el comienzo del segundo tiempo, con el ingreso de Leonardo Núñez, y una notable jugada entre él y Deivid Presa termina con el golazo de Presa.

Era el segundo, tranquilidad casi total porque no solo habían dos tantos de diferencia sino que en la cancha no se vislumbraba una reacción del local.

Pero, sorpresivamente llegó el gol de Bella Unión. Dos a uno y aun así el equipo celeste no pasaba trabajo en su defensa.

Pero la sorpresa fue mayor porque un minuto y medio más tarde, los locales llegaban al tanto del empate.

Dos a dos y no se podía explicar por lo que se veía en la cancha.

Pero, a partir de allí comenzó el desconcierto motivado, especialmente por el cansancio que se advertía en los celestes.

Leonardo Núñez, que había ingresado en el comienzo del segundo tiempo, debió salir lesionado.

Nos quedaba un solo cambio y muchos que miraban al banco pidiendo para salir.

El cansancio se apoderó de los jugadores del mediocampo celeste y había que elegir uno para el ingreso de Sergio M. Rivero.

Salió el jugador Edgard Presa, que estaba realmente extenuado luego de un excelente encuentro.

Y al final nos encontramos con un panorama diferente, con Bella Unión siendo el dominador del partido.

Rivera logró la clasificación en segundo lugar en la Serie, no fue un mal resultado pero si fue un mal final de partido para los nuestros.

LOS DETALLES

BELLA UNIÓN 2 RIVERA 2

Cancha: Estadio “Walter Martínez Cerruti” de Bella Unión. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Luis Izaguirre, Ivo Moreira y Gustavo Barboza (terna de Salto).

BELLA UNIÓN: Nicolás Moraes, Robert Guedes, Manuel Fagúndez, Claudio Gastón Idiarte, José Enrique Borges, Gerardo Flores, Yonathan Darío García, Pablo Belén, Rony Emiliano Ferreira, Matías Damián Guimaraens y Facundo Enrique Almeida.

Cambios: En el entretiempo, Facundo Panelli por Pablo Belén y Patrick Mendieta por Rony Ferreira; a los 15’ del segundo tiempo, Alexander Díaz por Gastón Idiarte.

Goles: Darío García a los 20’ y Facundo Almeida a los 22’, ambos en el segundo tiempo.

RIVERA: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Juan Gabriel Díaz, Nicolás Germán Rodríguez, Pablo Alcoba, Alejandro Miguel Cantos, Mateo Barboza, Lucas Giovanni Fagúndez, Lucas Sánchez, Miqueas Silva, Lucas Maximiliano Gómez y Edgard Deivich Presa.

Cambios: En el entretiempo, Leonardo Núñez por Lucas Gómez; a los 18’ del segundo tiempo, Leonardo Gainet por Leonardo Núñez; a los 38’ del segundo tiempo, Sergio Rivero por Edgard Presa.

Goles: Pablo Alcoba a los 28’ del primer tiempo y Edgard D. Presa a los 3’ del segundo tiempo.