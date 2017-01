A pesar de buenos rendimientos, Rivera lo perdió a ocho minutos del final

Los juveniles celestes cayeron a ocho minutos del final cuando todo hacia presumir que el empate era un resultado justo.

Rivera comenzó bien, dominando el partido y tratando muy bien el balón, por lo menos hasta que Artigas pasó a dominar en el medio y a partir de los veinte minutos pasamos algunos momentos de zozobra.

Un remate que pega en el palo del arco defendido por Rodrigo de Bellis, un rebote que lo toma un delantero local y lo erra en forma casi increíble y un par de atajadas realmente sensacionales del golero riverense.

Pero en el balance del primer tiempo hay que señalar, además un remate de Rivero que pudo haber sido gol y pasó muy cerca, algunos intentos de Gómez que siempre luchó adelante y la más clara, un tiro de Leonardo Núñez, con el golero local vencido, que salva un defensa casi en la línea

Por ello el resultado del primer tiempo de igualdad era justo o por lo menos se ajustaba a lo que se había visto en la cancha.

En el segundo tiempo fue diferente, por lo menos en el comienzo porque Artigas se fue con todo a buscar el gol de la victoria o por lo menos, el de la tranquilidad.

Estuvo a punto de lograrlo en el primer minuto cuando un remate desde muy cerca y con el golero celeste vencido, pega en la parte baja del horizontal y no entra.

Luego y poco a poco, Rodrigo de Bellis se fue constituyendo en el jugador más importante del equipo y de la cancha, era el responsable directo del cero.

Pero hay que destacar que no fue el único, así como debemos establecer que hubo otros celestes que jugaron muy bien, hubo oros que no respondieron a la expectativa, quizás producto del nerviosismo del debut.

También ellos tuvieron en un par de jugadores los puntales de las acciones, como por ejemplo Franco Tarragó que siempre fue un delantero que llevó peligro a nuestra extrema defensa.

Muy buena actuación, además, de Bruno Paniza en el medio

Artigas buscó con los cambios, estar en zona ofensiva y buscar el gol de los tres puntos y los nuestros supieron resistir con una excelente gestión de John Ferreira y Alejandro Cantos que sumados a lo de nuestro golero, iban asegurando el resultado de empate que, en determinado momento , nos dimos cuenta que era el mejor que podíamos lograr

Ya nos costaba muchísimo llegar al ataque y el técnico advirtió esa situación y cuando fue a disponer el cambio de Mateo Barboza para cerrar los caminos por el medio, nuevamente Tarragó se enfrenta a De Bellis y a pesar del enrome esfuerzo de nuestro golero, la pelota terminó en el fondo de la red.

Ya no había tiempo, restaban apenas ocho minutos para el final del partido

Nos vinimos con el sabor amargo de una derrota que no debió haber sido porque la gestión de varios riverenses debió haber tenido al menos el premio de un punto, pero, el fútbol es así, lo gana quien hace goles y en esta oportunidad fue de los artiguenses y ahora hay que seguir luchando para revertir sin mucho tiempo, este mismo miércoles.

LOS DETALLES

ARTIGAS 1 RIVERA 0

Cancha: Estadio “Matías González”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Ricardo González, Gustavo Barboza y Víctor Quiroz (terna de Salto).

ARTIGAS: Adriano Fabián Bueno, Lucas Fabián Irigaray, Anderson Bruno Irigaray, Tomás Francisco de los Santos, Marcio Tabaré Tejeira, Walter Hugo Paz, Juaquín Dávila, Bruno Antonio Paniza, Oscar Rafael Silva, Franco Emiliano Tarragó y Leonardo Ferrari.

Cambios: A los 14’ del segundo tiempo Federico de los Santos por Oscar Silva; a los 31’ del segundo tiempo Sergio Rafael Silva por Leonardo Ferrari; a los 41’ del segundo tiempo Brad Kevin Robledo por Franco Tarragó.

Observaciones: Fue amonestado Marcio Tabaré Tejeira.

Gol: Franco Tarrago a los 37’ del segundo tiempo.

RIVERA: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Juan Gabriel Díaz, Pablo Javier Alcoba, John Adams Ferreira, Alejandro Miguel Cantos, Samuel Duarte, Lucas Giovanni Fagúndez, Sergio Matheus Rivero, Miqueas Silva, Lucas Maximiliano Gómez y Edison Leonardo Núñez.

Cambios: A los 10’ del segundo tiempo Leonardo Gainett por Sergio Rivero; a los 38’ del segundo tiempo Mateo Venancio Barboza por Pablo Alcoba y Facundo González por Lucas Gómez.

Observaciones: Fue amonestado Sergio M. Rivero.