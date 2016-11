Actividad del fin de semana en Ligas de la Amistad, Independiente y Bernardino Freitas

Ligas de veteranos de la frontera:

Este fin de semana habrá una intensa actividad en el marco de los campeonatos de las tres Ligas de Veteranos de la frontera.

Entramos en etapa de definición en la Liga Independiente, se juegan las instancias finales en el certamen de la Liga “Bernardino Freitas” y en el torneo de la Liga de la Amistad comienza la disputa de partidos mediante el sistema de eliminación directa.

LIGA DE LA AMISTAD SENIOR

En la Liga de la Amistad Senior “Osvaldo ‘Gotita’ Cross y Bocha dos Santos” se vienen disputando los encuentros correspondientes al sistema de eliminación directa, llamado comúnmente “mata-mata”.

Los resultados del pasado de semana, por la Divisional A, fueron los siguientes: Gaúcho 2 Deportivo Floripa 0; Juventus 2 Rivera Universitario 1.

Por la Liguilla de la Divisional B se jugó la segunda fecha, con estos resultados: Mundo Afro 2 Ansina 2; Huracán 5 14 de Julio 2.

Mientras que los resultados del torneo Finalización fueron: Lavalleja 4 Deportivo Rivera Juniors 1; Deportivo Rivera 2 Nacional 1; Estrella Roja 2 Amistad 0.

La fecha de hoy se jugará de acuerdo a los siguientes detalles:

Por la Divisional A:

– En la cancha de Peñarol:

Hora 16:00 Deportivo Floripa vs. Gaúcho.

– En la cancha de Armour:

Hora 16:00 Rivera Universitario vs. Juventus.

Por la Divisional B:

– En la cancha de Lavalleja:

Hora 16:00 Huracán vs. Ansina.

– En la cancha de Frontera (PGB):

Hora 14:00 Mundo Afro vs. 14 de Julio.

Y por el torneo Finalización:

– En la cancha de Lavalleja.

Hora 16:00 Lavalleja vs. Deportivo Rivera.

– En la cancha de Frontera (PGB).

Hora 16:00 Estrella Roja vs. Wanderers.

LIGA “BERNARDINO FREITAS”

Como dijimos, en la Liga “Bernardino Freitas” se entra a jugar las instancias finales del certamen.

Los resultados de la fecha anterior fueron: Artigas 7 Sarandí 2; Cuñapirú B 2 Los Municipales 0; Cuñapirú A 0 Pumas 0.

En la tarde de hoy se jugarán los partidos revanchas, de acuerdo al siguiente detalle:

– En la cancha de Sarandí:

Hora 16:30 Artigas vs. Sarandí.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 15:00 Cuñapirú B vs. Los Municipales.

Hora 16:30 Cuñapirú A vs. Pumas.

LA LIGA INDEPENDIENTE

El certamen de veteranos de la Liga Independiente para mayores de 45 años también está llegando a su fase de definición.

Los resultados de la primera fecha de la tercera fase fueron los siguientes:

Por la Copa de Oro, Grupo C: Huracán 1 Amistad 0; Armour 3 Sao José 2. Grupo D: Gremio 1 Alianza 0; Imprenta Libertad 3 Rivera Universitrio 1.

Por la Copa de Plata, Grupo E: Veteranos de Rivera 4 Fluminense 1; Deportivo Floripa 1 Oriental 0. Y en el Grupo F: 14 de Julio 3 Barcelona 2; Flamengo 4 SER Barcelona 1.

Hoy continuará la actividad del torneo de la Liga Independiente, con los partidos que detallamos a continuación:

Por la Copa de Oro.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 14:00 Amistad vs. Armour.

– En la cancha de Huracán:

Hora 16:00 Huracán vs. Sao José.

– En la cancha de Gremio:

Hora 15:00 Gremio vs. Rivera Universitario.

– En la cancha de la Batería Antiaérea:

Hora 15:00 Imprenta Libertad vs. Alianza.

Por la Copa de Plata.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 14:00 Veteranos de Rivera vs. Deportivo Floripa.

– En la cancha de Oriental:

Hora 16:00 Oriental vs. Fluminense.

– En la cancha de 14 de Julio:

Hora 17:00 14 de Julio vs. Flamengo.

– En la cancha de Planeta Soccer:

Hora 17:00 SER Barcelona vs. Barcelona.