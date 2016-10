Anuncian comienzo de reuniones por el tema de las selecciones riverenses

La dirigencia del fútbol local está preocupada por el tema del comienzo de los entrenamientos de las selecciones sub-18 y de Primera División.

En tal sentido, el propio Presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Rivera, Holger Vildózola, había manifestado oportunamente que e iba a aguardar la finalización de la actividad de la selección sub-15 para que el Coordinador iniciara su trabajo con los integrantes de los cuerpos técnicos de juveniles y mayores.

Días atrás se nos informó que Orlando Correa ya había iniciado contactos con los técnicos de la sub-18 y de mayores con la finalidad de ajustar detalles de la actividad que estaría comenzando en pocas semanas.

Recordemos que se ha dispuesto que el Campeonato Nacional comience el 14 de enero y que ello permite que haya al menos unos cuarenta días para trabajar con tranquilidad.

La idea es aguardar que finalicen los campeonatos locales aunque en la categoría sub-18 podría iniciarse en cualquier momento, con la participación de los jugadores que pertenecen a los equipos que no jugarán la Liguilla.

En la categoría sub-18, Jorge Gustavo Fagúndez es visto en todas las canchas donde se juegan los partidos del certamen local.

Junto a él estarán Gabriel Eduardo Seguí y Víctor Daniel Pérez, que también están en cada una de las canchas y en alguna oportunidad ya nos manifestaron que no tienen muchas dudas en cuanto a los jugadores que llamarán para iniciar los entrenamientos.

En mayores, Julio Ademar Ferreira no se ha perdido ni un solo partidos del campeonato de Primera División y eso es muy importante en el momento de elegir a los jugadores aunque, en este caso dependerá de otros imponderables, como por ejemplo la motivación que puedan tener los jugadores para integrarse al grupo y hasta los aspectos económicos.

Julio trabajará con Walkir Silva y Silvio Alejandro Meneses como ayudantes técnicos, Mauricio Ubal en la preparación física y Roberto Fernández como entrenador de goleros.