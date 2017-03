Árbitros de Florida para el partido de la celeste ante Cerro Largo

Se vienen ajustando los detalles del partido de este sábado en el Estadio Atilio Paiva Olivera cuando comience la disputa de los cuartos de finales de la Copa Nacional de Selecciones entre celestes y arachanes.

Viejos conocidos desde la vieja Confederación del Noreste creada en 1969 luego que se disolviera la Confederación del Norte.

Muchos años pasaron hasta que en 1990 los albicelestes resolvieran volver al Este, Paso de los Toros se fue al Sur y Rivera y Tacuarembó tuvieron que luchar, en el Congreso realizado en Cardona, para que nos aceptara la Confederación del Litoral que posteriormente se dividió en dos.

Desde ese entonces los encuentros entre celestes y arachanes fue solamente casual en algunas de las segundas fases de campeonatos juveniles o mayores.

Hace dos años estuvimos en la misma Serie y no nos fue nada bien,

Sin embargo no podemos olvidar los felices años del Noreste cuando la celeste dominaba y se quedó con 12 títulos en 24 disputados. En resumen, éramos superiores y generalmente no se perdía ante Cerro Largo, a pesar de los grandes jugadores que tuvo la selección albiceleste.

Hoy se vuelven a encontrar en una instancia de cuartos de finales de la Copa.

El partido se juega este sábado en nuestra ciudad y la revancha la semana próxima en el “Arq. Antonio Ubilla”.

El partido estará comenzando a la hora 21:30, con un show artístico previo que se viene conformando con el trabajo de la dirigencia.

Las entradas ya están a la venta en la Plaza Artigas y se recomienda a todos los aficionados que las adquieran con anticipación con la finalidad de evitar aglomeraciones en el estadio.

El Sector Arbitrajes de la OFI determinó la actuación de una terna de Florida en nuestro medio. Fernando Martínez será el árbitro central y el Ejecutivo designó al Consejero Miguel Alfonso como Veedor del encuentro.

OTROS PARTIDOS

Tacuarembó, como es tradicional, optó por jugar su primer partido en casa ante Paso de los Toros y el árbitro será José Duré de Río Negro.

Canelones Capital prefirió jugar el partido de ida en Pando. Y el árbitro será Fernando Pígola de Maldonado Interior.

JUVENILES

Salto viajará a Cerro Largo con una leve ventaja, al haber ganado en la ida por dos a uno y el encargado de impartir justicia será el tacuaremboense Santiago Gómez.

Florida se va a Río Negro con una muy buena base generada luego del triunfo por cinco a dos jugando en casa. El sanducero Robert Ledesma será el árbitro.

Colonia, que ganó como visitante a Treinta y Tres por tres a uno, juega ahora como local con el arbitraje de Javier Rodríguez.

El criterio de definición de llaves cuartos de final es el siguiente: 1) Mayor puntaje; 2) Mayor diferencia de goles; 3) Mayor cantidad de goles de visita; 4) Penales sistema FIFA.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JUGADORES

En la jornada de hoy, viernes 10 de marzo de 2017, a la hora 12:30 en el Salón de Actos de la Intendencia Departamental de Rivera, el Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio Lima, procederá a encabezar la ceremonia en la cual se hará entrega de reconocimientos al plantel principal de la selección de fútbol de Rivera.