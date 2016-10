Casi todo se definió en la última fecha del torneo juvenil sub-18

El fixture determinó que casi todo quedara definido en la disputa de la última fecha de la rueda clasificatoria en el campeonato juvenil de la categoría sub-18.

Había dos situaciones a definir y cuatro partidos de la fecha que tenían directa relación con ello.

Cuñapirú, que hasta hace dos fechas atrás tenía firmes posibilidades de llegar a la Liguilla, se había quedado, había perdido la posibilidad y ganó en la disputa de la última fecha en partido ante Lavalleja que no definía absolutamente nada y solamente servía como despedida de ambos.

Sarandí Universitario confirmaba su presencia en la Liguilla al golear a Ansina.

Los verdiblancos no tenían otra chance que esa y la cumplieron, hoy están entre los cuatro mejores y definiendo el título.

Restaban dos decisiones, un lugar en la Liguilla para lo cual habían tres candidatos aún y el título de campeón de la rueda que asegura un lugar en la final del campeonato.

Oriental tenía en sus manos esa posibilidad pero jugaba precisamente ante un equipo que necesitaba imperiosamente la victoria para aspirar ingresar a la Liguilla.

No se superaron, no lograron un gol y ese resultado dejaba afuera a los aurinegros pero tampoco le daba el título a los azules porque, en ese mismo momento los rojos de Cuaró obtenían una victoria que los dejaba con la misma cantidad de puntos que Oriental.

Ahora, por el título de la primera rueda, los rojos y azules deben jugar un partido extra para saber quién va directamente a la final.

Un partido por jugar, el último, dos equipos en la cancha y un lugar entre los cuatro a resolver.

Huracán iba con la ventaja de tener el empate a su favor. Pero Nacional ganaba antes de los veinte minutos y comenzaban las complicaciones para el “globito” a pesar que un solo gol le daba la clasificación.

El tiempo transcurrió y el empate no llegaba hasta que restando muy pocos minutos el árbitro sanciona un claro penal a favor de Huracán.

Toda la responsabilidad estaba en los pies Germán Pírez pero fueron más importantes las manos de Juan Diego Santos que se quedaron con esa chance.

Huracán sintió el impacto y Nacional lo aprovechó para marcar el segundo y confirmar su presencia entre los que definirán el certamen.

LOS DETALLES

CUÑAPIRÚ 5 LAVALLEJA 0

Cancha: Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Marcio Etcheverriaga, Wilmer Rodríguez y Álvaro Núñez.

CUÑAPIRÚ: Rodrigo Rodríguez, Ken Méndez, Bruno Viera, Felipe Olivera, Kevin Alvez, Anuar Costa, Gabriel de Mello, Giovanni Vaz, César Morales, Juan Rodríguez y Rafael López.

Cambios: Jonathan Bizera por Gabriel de Mello; Juan Andrés Vidarte por Anuar Costa; Pablo Farías por Juan Rodríguez; Carlos Moreno por Kevin Alvez:

Goles: Rafael López a los 40’ del primer tiempo, Pablo Farías a los 15’ del segundo tiempo, Giovanni Vaz a los 27’ del segundo tiempo, Juan A. Vidarte a los 29’ del segundo tiempo, y César Morales a los 34’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA: José Castaño, Antoni Rodríguez, Diego Muniz, Alex Romero, Ignacio Palacios, Daniel Cardozo, Richard Ferreira, Cristian Recalde, Ricardo Mora, Kevin Padrón y Gabriel Alvez.

Cambios: Alexander Alvez por Kevin Patrón; Brahian Romero por Antoni Rodríguez.

PEÑAROL 0 ORIENTAL 0

Cancha: Parque “Alberto y Elías Bouchcourt”. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Sandro Ferreira, Álvaro Núñez y Marcio Etcheverriaga.

PEÑAROL: Fabricio Cal, Enzo Machado, Emanuel Cal, Ricardo Rovira, Thiago Barboza, Diego Méndez, Pablo Alcoba, Martín Villalba, Lucas Sánchez, Edwar Silva y Federico Dutra.

Cambios: Natanael Tabárez por Federico Dutra; Santiago Machado por Thiago Barboza; Andrés Machado por Pablo Alcoba; Richard Echavaletta por Edwar Silva; Jonathan Mello por Martín Villalba.

ORIENTAL: Jhordi Antúnez, Leonardo Aguiar, Gabriel Díaz, Cristofer Alvez, Francisco Núñez, Henry Lemos. Danilo Gómez, Mateo Barboza, Juan M. Bentancourt, Edgar Presa y Edison Núñez.

Cambios: Gonzalo Cruz por Edgar Pressa; Ángel Flores por Juan Bentancourt; Emerson Tejera por Danilo Gómez.

SARANDÍ UNIVERSITARIO 6 ANSINA 0

Cancha: Complejo Deportivo “Bernardino Freitas”. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Shuber López, Luis C. Rodríguez y Néstor F. Coelho.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Rodrigo de Bellis, Víctor Albrquerque, Carlos Martínez, Nicolás Rodríguez, Weslet Altezor, Alan González, Luis González, Alejandro Cantos, Sergio Rivero, Sebastián Nieves y Brahian García.

Cambios: Guillermo Caballero por Alan González; Anderson Barboza por Alejandro Cantos; Martín Ciaccio por Nicolás Rodríguez; Luis Silveira por Sebastián Nieves; Matías Britos por Wesley Altezor.

Goles: Sergio Rivero a los 19’ del primer tiempo, Brahian García a los 23’ del primer tiempo, y a los 24’ y 38’ del segundo tiempo, Alejandro Cantos a los 40’ del primer tiempo y Víctor Alburquerque a los 16’ del segundo tiempo.

ANSINA: Carlos Silva, Cristian Pereira, Emanuel Texeira, Lucas Muslera, Saturnino Polocastro, Adrián Gómez, Thiago de los Santos, Brahian Souza, Fredy Rodríguez José Coitiño y Ruben Mallo.

Cambio: Kevin Padilla por Ruben Mallo.

FRONTERA RIVERA CHICO 3 DEPORTIVO COLINA 0

Cancha: Complejo Deportivo “Bernardino Freitas”. Hora de comienzo: 11:30. Jueces: Julio Rivero, Silvio Antúnez y Shuber López.

FRONTERA RIVERA CHICO: Andrés Rubba, Lucas Albín, Rafael Núñez, Pablo Albín, Santiago Saavedra, Anthony da Silva, Matías Launás, Damián Alvez de Oliveira, Juan Ignacio Nizarala, Luis Suárez y Ariel Rodríguez.

Cambios: Juan Silveira por Santiago Saavedra; Marcos Rivero por Matías Launás; Isaac Barboza por Luis Suárez; Víctor Mederos por Rafael Núñez; Roye Viera por Juan Nizarala.

Goles: Ariel Rodríguez a los 35’ y 39’ del primer tiempo, y Juan Ignacio Nizarala a los 43’ del primer tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Douglas Porto, Esteban Pereira, Robert Benítez, Víctor Montero, Elvis Díaz, Lucas Farías, Anthony Rossi, Alex Pinto, Welligton Castro, Dylón Pintos y Denis Suárez.

Cambios: Cristofer Fontes por Elvis Dutra; Carlos Sangunetti por Robert Benítez; Franklin Almeida por Denis Suárez; Pablo Pereira por Lucas Farías.

NACIONAL 2 HURACÁN 0

Cancha: Complejo Deportivo “Bernardino Freitas”. Hora de comienzo: 13:30. Jueces: Néstor F. Coelho, Luis C. Rodríguez y Wilmer Rodríguez.

NACIONAL: Juan Diego Santos. John Ojeda, Diego Vargas, Juan Leal, Víctor Canabarro, Carlos Mello, Lucas Fagúndez, Miqueas Silva, Facundo González, Marcos Silveira y Diego Alvez.

Cambios: Anderson Barboza por Facundo González; Víctor Arizaga por Diego Alvez; Facundo Vicente por Marcos Silveira; Robinson Seguí por Carlos Mello.

Goles: Miqueas Silva a los 18’ del primer tiempo y Facundo González a los 40’ del segundo tiempo.

HURACÁN: Eladio Olivera, José Luis Machado, Germán Pírez, Juan da Silva, Anderson Guedes, Silvio Antúnez, Fredy González, David Pio, José Luis Correa, Cristian Silveira, Gregory Gómez.

Cambios: Nicolás Alvez por Anderson Guedes; Simón Alvez por José Luis Machado; Anderson Bianchi por Gregory Gómez; Lucas Gómez por Fredy González.

Observaciones: A los 36’ del segundo tiempo Germán Pírez remató un penal que fue contenido por Juan Diego Santos.