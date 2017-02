Charla para interesados en obtener el título de entrenador deportivo OFI-AUF

Hoy, a la hora 20:30, en la División Deportes de la Intendencia de Rivera:

De acuerdo con las circulares vigentes de la Organización del Fútbol del Interior, se ha llamado a interesados en la realización de cursos de entrenadores de fútbol, en el marco regulatorio de inserción en el nuevo formato de licencias FIFA-CONMEBOL-AUF-OFI.

En nuestra ciudad se realizó un curso hace tres años, donde los más de cuarenta entrenadores realizaron la primera parte del mismo, asimilado ahora a una Licencia C.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en tal sentido por la FIFA y que cuentan con el aval de la AUF y OFI, lo habilita únicamente para el fútbol infantil.

Ahora se vienen los cursos para obtener las nuevas licencias. Todos los interesados deberán estar presentes hoy, martes, a la hora 20:30 en la División Deportes de la Intendencia Departamental, debajo de la Tribuna Norte del Estadio “Atilio Paiva Olivera”.

En la oportunidad se darán a conocer todos los detalles de la posibilidad de realización del curso y se evacuarán todas las interrogantes de los interesados. El curso tiene una duración de cinco meses.

Cabe consignar que la Organización del Fútbol del Interior ya no permite que un entrenador de fútbol no tenga al menos la Licencia B a nivel de selecciones tanto juveniles como mayores, y que a la brevedad remitirá circular impidiendo que quien no la tenga pueda estar al frente de equipos locales de sus respectivas Ligas.

REQUISITOS

Los requisitos para realizar el curso de la “Licencia C” son: Aval de la Liga, pago de inscripción de 2 UR, escolaridad (sexto año escolar), cédula de identidad, ficha médica o carné de salud, certificado de buena conducta y completar ficha personal. Para las Licencias “B”, “A” y “Pro” la exigencia de la escolaridad es de Ciclo Básico es excluyente.

LOS CERTIFICADOS

– El Certificado de Licencia “C” prepara para trabajar en fútbol infantil, de 6 a 13 años.

– El Certificado de Licencia “B” prepara para trabajar en el fútbol amateur; OFI, LUD, Colegios, clubes deportivos, etcétera.

– El Certificado de Licencia “A” prepara para trabajar en el fútbol profesional; categorías juveniles o ayudante de campo.

– Por último, el Certificado “Pro” habilita para todas las categorías del fútbol profesional, inclusive las selecciones nacionales.