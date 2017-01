Citaron a Diego Tonna y Facundo Sian y hoy convocarán a dos jugadores más

Este fin de semana, a pesar del receso de los jugadores, fue de mucha tarea para el cuerpo técnico de la selección mayor celeste.

A sabiendas que ya no se podrá contar con Cristian Meneses, que mañana viaja a Porto Alegre, donde seré evaluado por un médico del Gremio de la capital del Estado y con Maiko Britos casi afuera de por lo menos gran parte de la Serie clasificatoria del Litoral Norte, se hacía necesaria la convocatoria de uno o dos zagueros más para integrarse al plantel.

Como consecuencia de ello, el pasado fin de semana Julio Ademar Ferreira resolvió citar a Diego Tonna y Facundo Sian.

El zaguero de Sarandí Universitario estuvo presente en la cancha de Mandubí y entrenó con total normalidad respondiendo positivamente a las exigencias físicas de Mauricio Ubal.

No ocurrió lo mismo con Diego Tonna, que no acudió al llamado, pero el cuerpo técnico le restó importancia una vez que hubo que cambiar el escenario de entrenamiento y quizás no se lo comunicaron al jugador.

Es esperado esta noche en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”.

MARCOS RODRÍGUEZ AFUERA

También se confirmó el alejamiento de Marcos Jeremías Rodríguez por una lesión en el tobillo y porque, según manifestó, no se encontraba en plenas condiciones físicas como para responder al cuerpo técnico de la celeste.

DOS NUEVAS CONVOCATORIAS

Ante esta nueva situación, el técnico resolvió citar a dos nuevos jugadores, dos delanteros netos con la finalidad de reforzar una zona donde se alejó uno y tenemos uno lesionado pero en camino de recuperación, como lo es Marcos Ramos.

Hoy se deberán presentar los jugadores Luis Eduardo García, de Sarandí Universitario, y Leonardo Alvez, de Huracán.

Con ello el plantel volverá a ser de veinticinco jugadores, aunque hay que destacar que Britos, al menos, sigue perteneciendo al plantel pero quedará en sanidad.

El caso de Meneses es diferente porque, si se debe intervenir quirúrgicamente, deberá permanecer al margen de las canchas por lo menos hasta dentro de cinco meses.