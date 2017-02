Comienzan las semifinales Regionales del Campeonato de Selecciones de OFI

Entre hoy y mañana se disputan los partidos de ida de las semifinales de los Regionales de la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Hay varias Ligas que decidieron jugar mañana debido a que se ha anunciado mal estado del tiempo en todo el territorio nacional.

El detalle de la actividad es el siguiente:

EN MAYORES

– Regional Litoral.

Llave 1: Tacuarembó vs. Ligas Agrarias de Salto. Mañana, hora 21:30. Estadio “Ing. Raúl Goyenola” de Tacuarembó. Jueces: Fernando Martínez, César Suárez y Wilson Montero (terna de Florida).

Llave 2: Rivera vs. Bella Unión. Mañana, hora 20:30. Estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera. Jueces: Adhemar Morán, José Ávila y Jorge López (terna de Durazno).

– Regional Sur.

Llave 1: Paso de los Toros vs. Durazno. Mañana, hora 18:30. Estadio “Omar Odriozola” de Paso de los Toros. Jueces: Matías Schneider, Charles Barreto y Matías Roa (terna de Paysandú).

Llave 2: Canelones vs. Florida. Hoy, hora 19:30. Estadio “Eduardo Martínez Monegal” de Canelones. Jueces: Javier Díaz, Mario Ortiz y Fabián Alcina (terna de Maldonado Interior).

– Regional Este.

Llave 1: Canelones del Este vs. Rocha. Hoy, hora 19:00. Estadio Municipal de Pando. Jueces: Néstor Izquierdo, José Fernández y Charles Carreras (terna de Florida Interior).

Llave 2: Maldonado vs. Cerro Largo. Mañana, hora 22:00. Campus “Domingo Burgueño Miguel” de Maldonado. Jueces: Cristian Bouvier, Emilio Valenzuela y Belén Clavijo (terna de Colonia Interior).

EN SUB-18

– Regional Litoral.

Llave 1: Artigas vs. Salto. Hoy, hora 20:00. Estadio “Matías González” de Artigas. Jueces: Santiago Mederos, Walter Correa y Jorge Arezo (terna de Tacuarembó).

Llave 2: Paysandú vs. Río Negro. Hoy, hora 20:00. Estadio “Artigas” de Paysandú. Jueces: Juan Desiderio, Daniel Cantos y Carlos Salvador (terna de Artigas).

– Regional Sur.

Llave 1: San José vs. Colonia. Hoy hora 20:00. Estadio “Casto Martínez Laguarda” de San José. Jueces: Federico Núñez, Ruben Pedreira y Pablo Bidart (terna de Flores).

Llave 2: Flores vs. Florida. Hoy, hora 20:30. Estadio “Juan A. Lavalleja” de Trinidad. Jueces: Andrés Castro, Roberto Galizzi y María Isabel Godoy (terna de Soriano Interior).

– Regional Este.

Llave 1: Treinta y Tres vs. Rocha. Hoy, hora 18:00. Estadio “Centro Empleados de Comercio” de Treinta y Tres. Jueces: Luis Urquiola, Jorge González y Alejandro Montanelli (terna de Lavalleja).

Llave 2: Maldonado vs. Cerro Largo. Mañana, hora 19:30. Campus “Domingo Burgueño Miguel” de Maldonado. Jueces: Gastón Meza, Belén Clavijo y Emilio Valenzuela (terna de Colonia Interior).