Con algunas dudas la celeste sub-18 enfrenta mañana un durísimo escollo

La selección juvenil va por una nueva victoria en una campaña que ha tenido una línea ascendente interesante.

Recordemos que comenzamos el certamen perdiendo en Artigas pero que luego no solo recuperamos el terreno perdido sino que se ha mostrado muy buenas actuaciones.

El equipo de Jorge Gustavo Fagúndez ha sufrido algunos retoques no solo en cuento a los jugadores sino que también al esquema.

Pequeños retoques le han dado mayor eficacia al equipo y ha sabido de muy buenas actuaciones. Algunas descollantes, otras no tanto pero sí eficaces.

Pero, para el partido de mañana, hay que enfrentar otros inconvenientes y están referidos al cansancio que ha provocado esta seguidilla de partidos y a las lesiones que vienen arrastrando algunos jugadores.

Sin duda alguna que la principal de ellas es la lesión sufrida el pasado miércoles en Bella Unión de Edison Leonardo Núñez que había ingresado en el comienzo del segundo tiempo y que a los pocos minutos debió abandonar el campo de juego.

El cuerpo técnico, con la colaboración del enfermero de la selección mayor, Clodorenato Silva, vienen haciendo lo imposible para dejarlo en condiciones de estar a la orden pero el técnico ha sido muy claro al respecto.

“Si está en buenas condiciones juega, de lo contrario prefiero recuperarlo bien para el partido revancha en Paysandú” señaló Jorge Gustavo Fagúndez.

El equipo sale con la confianza que le dan los técnicos y la propia de los antecedentes inmediatos por lo que hay que esperar que se repitan porque lo del cansancio lo sufren todos, los nuestros y ellos que han tenido exactamente la misma cantidad de partidos en muy poco tiempo.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “Lucas Perdomo”.

Mañana, domingo 5 de febrero. Partido de ida (llave 3) de la segunda fase del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 19:00 Rivera vs. Paysandú (sub-18). Jueces: Walter Correa, Kleiber Otegui y Wilson Sanguinetti (terna de Tacuarembó). Veedor: Hólger Vildózola.