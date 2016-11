Con goles de otra época, el tricolor militar está cerca de salvarse del descenso

Dicen que los partidos los ganan los jóvenes pero los campeonatos lo ganan los experientes y Cuñapirú se valió de esa premisa para colocar en la cancha a jugadores con mucha trayectoria y, en definitiva los goles que lo dejan en una buena posición lo hicieron Miqueas Silva y Julio César Conceição.

Antes de los quince minutos del partido, Miqueas se fue a la izquierda y desde allí sacó un remate preciso para anotar el tanto de apertura.

Fueron instantes favorables del tricolor militar que tuvo oportunidad de marcar el segundo que hubiera sido letal para el verdiblanco pero no lo hizo y, pocos minutos más tarde llegó un tiro libre a favor de Sarandí Universitario que de los pies de Petter Rocha se transforma en gol.

Uno a uno y todo como al principio del partido y un resultado que no le servía a ninguno, mucho menos a los verdiblancos.

Se terminó la primera parte y desde el comienzo mismo del complemento ambos buscaban el gol

Pero en una jugada aislada y completamente solo, cuando pretendió un remate que tuvo a su favor, Miqueas Silva volvió a sentir su rodilla y debió abandonar el campo de juego.

Para sustituirlo ingresó otro guerrero de viejas contiendas, un goleador empedernido que hacía mucho tiempo no concretaba, pero las mañas las sigue teniendo y, en la primera jugada que interviene la manda al fondo de la red.

El verdiblanco lo buscó por todos los medios pero desorganizado, sin claridad ofensiva y tratando de aprovechar las jugadas de pelota quieta que era su única alternativa

Las escasas oportunidades que tuvo Sarandí terminaron en las seguras manos del “Perico” que fue fundamental en ese tramo del encuentro y pilar de un triunfo que lo deja al borde de salvarse del descenso. Todo se define en la última fecha.