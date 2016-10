Con mucho trabajo, Oriental se quedó con los tres puntos ante Nacional

Los azules tuvieron mucho trabajo para lograr los tres puntos en el partido jugado ante Nacional. Los tricolores mostraron lo de siempre que se basa en el entusiasmo de los jóvenes valores con la experiencia de Marcelo Fontes en el medio.

Tanto es así que en el primer cuarto de hora, en la ejecución de un tiro libre y cuando esperaban el remate de Marcelo Fontes, a su lado el juvenil Franco Fagúndez fue quien remató y dejó parado al golero azul que se limitó a mirarla entrar.

Luego Oriental debió volcar la cancha hacia el arco tricolor.

Lo que necesitaba era empatar el partido antes del final del primer tiempo y pudo hacerlo con gol de Víctor Núñez.

Ya era diferente y todos esperaban que el azul arrollara en el segundo tiempo.

Así fue pero el gol no llegaba y Oriental necesitaba el segundo para poder confirmar una victoria que era impostergable.

El técnico necesitó colocar en la cancha a tres jugadores ofensivos, Carlos Olivera, Carlos Rodolfo Hernández y Carlos Alberto Núñez.

Con los tres en la cancha y con apenas diez minutos por jugar se ingresaba a la etapa de la desesperación pero llegó el gol de Carlos Olivera para la tranquilidad azul.

Dos minutos más tarde el “Papo” recordando sus viejos tiempos y jugando en el área rival, hizo el tercero y se terminaban las ilusiones tricolores y los azules lograron tres puntos vitales para las tres tablas.

LAVALLEJA SE RECUPERÓ EN UN PARTIDO DISCRETO

PERO DONDE LO QUE VALE SON LOS TRES PUNTOS

No fue un partido agradable para mirarlo desde la tribuna, ni siquiera discreto, se dedicaron a pegar demasiado y faltó fútbol de uno y otro lado.

Quizás la enorme responsabilidad de no perder pesó sobre la mayoría de los jugadores, no todos porque se vio el buen trato de pelota de jugadores como Petter Rocha y Anderson Pérez de un lado y Robert López y Michael Rivero del otro.

Pero no tuvieron acompañamiento, ni siquiera de Robson Guzmao que fue una pálida sombra de lo que puede rendir.

Partido cortado, muchas tarjetas amarillas en el primer tiempo y se presagiaba un final mucho más complicado que el que realidad tuvo el partido.

Y en ese primer tiempo y motivado por la exageración en la cantidad de faltas, Jefferson Farías comete una contra Geovani dos Santos, dentro del área, penal que Luis Eduardo Ponce de León lo transforma en gol.

Gol que a la postre fue el único del partido a pesar que hubo todo el segundo tiempo para, al menos intentar una reacción que nunca llegó.

Solamente de los pies de Petter Rocha, con jugada de pelota quieta, podría surgir una posibilidad y siempre y cuando ese balón fuera con destino a Anderson Pérez.

Hubo chances, hubo posibilidades de haber logrado al menos un empate pero no, Lavalleja supo defender ese gol de diferencia con el que ingresó al segundo tiempo y solamente se limitó a administrar el resultado y el decano tiene jugadores que saben hacerlo.

Y conste que en los últimos minutos se quedó sin Luis Eduardo Ponce de León que al final fue el único que reiteró tarjeta amarilla a pesar que seguramente más de diez jugadores terminaron amonestados.

Ganó Lavalleja, se repuso y bajó al verdiblanco que ya se había metido en la conversación de las primeras posiciones de la tabla del Clausura.