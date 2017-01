Con una sola alternativa: Hay que ganar y se debe jugar para lograr ese objetivo

Los celestes van por una victoria que es casi impostergable porque se juega en casa y porque hemos perdido la gran posibilidad de sumar tres puntos en cada uno de los encuentros que se ha jugado en la disputa del actual certamen.

Rivera demostró ser mejor que Artigas en el propio “Matías González” y quedamos contentos con un empate, cuando la realidad de lo que se vio en la cancha determinaba que la victoria era posible.

Advertimos esa chance muy tarde y a pesar que en los minutos finales se fueron a buscar los tres puntos, ya no había tiempo.

Luego, en nuestro propio estadio, ante un rival inferior, como lo fue Bella Unión, nos pasó casi lo mismo, sentimos temor de quedarnos con los tres puntos.

El fútbol tiene una lógica que ha dado clara muestra que se aplica en cada oportunidad posible, para ganar hay que ofender, si no jugamos al ataque, si no soltamos a los jugadores en función ofensiva y nos dedicamos a defender con temor al adversario, lo hacemos sentirse a gusto y con ganas de atacarnos.

Eso fue lo que pasó el pasado miércoles y Bella Unión no perdió la oportunidad de hacerlo y lastimarnos al extremo que si Rodrigo Silva no comete una falta de atrás y es expulsado del campo de juego, esa jugada pudo haber terminado con una derrota celeste a pocos segundos del final del partido.

Hoy, ante el líder de la Serie, ante el clásico rival de todos los tiempos, no hay otra alternativa, se debe ganar y por varias razones.

Primero porque hay que mirar la tabla y el fixture, perder unidades significará quedarnos atrás y comenzamos a alejarnos de la clasificación.

Segundo porque se termina la primera rueda, y, en la segunda, jugamos un solo partido en nuestro estadio.

Pero además porque este equipo está capacitado para presentar un juego ofensivo que aún no lo hemos visto en los partidos jugados y no ha estado siquiera parecido a lo que había mostrado en los partidos amistosos jugados antes del comienzo de la Copa Nacional de Selecciones.

Hay capacidad, hay posibilidades, no la podemos dejar escapar.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “100 años de la Liga Carmelitana”

Hoy, sábado 21 de enero. Tercera fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 22:00 Rivera vs. Tacuarembó (mayores). Jueces: Robert Ledesma, Matías Roa y Guillermo Gómez (terna de Paysandú). Veedor: Hólger Vildózola.