Cuñapirú buscará revertir resultado adverso en torneo de fútbol femenino sub-16

Este fin de semana se disputarán los partidos revancha de la segunda fase del 4º Campeonato sub-16 de fútbol femenino de la OFI.

El conjunto de Cuñapirú, único representante riverense en el torneo, debe enfrentar como visitante al poderoso equipo de Arachanas de Melo, y deberá buscar revertir el resultado adverso obtenido en el partido de ida.

Recordemos que, justamente, en el primer partido -realizado en nuestra ciudad el pasado fin de semana- el equipo de Cuñapirú ganaba con tranquilidad pero el rival revirtió el marcador en el segundo tiempo.

Las chicas riverenses iban ganando por dos goles a cero al finalizar el primer tiempo pero se quedaron físicamente y, en el complemento llegó la reacción de las visitantes que terminaron ganando por cuatro a dos, dejando en una situación bastante complicada a las nuestras.

LOS DETALLES

Los detalles de los partidos de este fin de semana son los siguientes:

Llave 1: Arachanas (Melo) vs. Cuñapirú (Rivera). Mañana, a la hora 14:00. Estadio “Domingo Uría” de Río Branco. Jueces: Susy Daer, José Almeida y Jonathan Andrada (terna de Vergara). Resultado anterior: 4-2.

Llave 2: San Eugenio (Artigas) vs. Futuro Uruguay (Young). Hoy, a la hora 16:30. Complejo del Club San Eugenio de Artigas. Jueces: Ivo Moreira, Darwin Martínez y Carlos Salvador (terna de Salto y Artigas). Resultado anterior: 3-1.

Llave 3: Santa Bárbara (Trinidad) vs. San Miguel (Paysandú). Mañana, a la hora 15:00. Cancha “Julio César Maciel” de Trinidad. Jueces: Nancy Ripoll, Heber Dotta y William Bethencourt (terna de Tacuarembó Interior y Flores). Resultado anterior: 2-1.

Llave 4: Valdense (Colonia Valdense) vs. Palmirense (Nueva Palmira). Hoy, a la hora 19:00. Complejo “Celestino Geymonat” de Colonia Valdense. Jueces: Luciana Aranda, Sebastián Martini y Ruben Rivero (terna de Carmelo). Resultado anterior: 0-11.

Llave 5: Nacional (Nueva Helvecia) vs. Cerro Oriental (Carmelo). Hoy, a la hora 17:00. Complejo “Celestino Geymonat” de Colonia Valdense. Jueces: Mariela Sánchez, Claudia Mora y María Cabrera (terna de Canelones Interior). Resultado anterior: 3-1.

Llave 6: Olimareñas (Treinta y Tres) vs. Nacional (Florida). Mañana, a la hora 16:30. Parque “Colón” de Treinta y Tres. Jueces: Giovanna Fungi, Julio Sánchez y Héctor Sobrera (terna de Lavalleja y Treinta y Tres). Resultado anterior: 0-7.

REVANCHAS EN LAS SEMIFINALES DEL 24º CAMPEONATO SUB-15

También en la jornada de hoy se definen las semifinales de la Copa Nacional de Selecciones sub-15, con la disputa de las revanchas. En la ida se registró un empate entre Salto y Soriano, y la victoria por la mínima de Canelones ante Lavalleja.

LOS DETALLES

Los detalles de los partidos de hoy son los siguientes:

Llave 1: Soriano vs. Salto. Hoy, a la hora 20:00. Estadio “Luis Koster” de Mercedes. Jueces: Carlos Peralta, Yosel González y Ruben Cichero (terna de Río Negro). Resultado anterior: 0-0.

Llave 2: Lavalleja vs. Canelones. Hoy, a la hora 19:00. Estadio “Juan A. Lavalleja” de Minas. Jueces: Fabián Alcina Mario Ortiz y José Vizcaíno (terna de Maldonado Interior). Resultado anterior: 0-1.

Sistema de definición de las llaves: 1) Mejor puntaje, 2) Mejor diferencia de goles, 3) Mayor cantidad de goles de visita, 4) Penales.