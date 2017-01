Desde la edición del 2013 no le ganamos al clásico rival

Un saldo negativo en los partidos que se han jugado en la Copa Nacional de Selecciones ante la selección rojiblanca.

En el comienzo de esta copa tuvimos la posibilidad de ganar varios partidos pero luego la celeste bajó notoriamente y hace ya mucho tiempo que no se le gana al rival de todos los tiempos.

En estas ediciones de la Copa Nacional de Selecciones se han jugado veinticuatro partidos. En la primera y última edición no hubo enfrentamientos clásicos.

En la primera porque estuvimos en series diferentes y Rivera no clasificó a la segunda fase. En la última, la celeste no se presentó a la disputa del certamen.

De los veinticuatro partidos jugados, la celeste ganó seis, los rojiblancos doce y fueron empate en los seis restantes.

Rivera logró 34 goles y los rojiblancos 46 con una superioridad que se ha confirmado en los últimos años.

Los celestes no ganan un partido ante el clásico rival desde el pasado 13 de enero del 2008 cuando, jugando en nuestro estadio derrotó al conjunto rojiblanco por dos a uno.

Los goles celestes fueron de Jonathan Alvez y Rafael Borges mientras que Tacuarembó lo hizo a través de la conquista de Wilker dos Santos.

A partir de ese día se jugaron quince partidos y hubo cuatro empates y las otras once fueron derrotas.

La novedad es que en la edición 2009 empataron los dos partidos y en ambas oportunidades uno a uno.

Luego, en la temporada 2012 nuevamente dos empates y con el mismo resultado, dos a dos.

En las cuatro últimas oportunidades que nos enfrentamos fueron victorias de los rivales.

En la Copa 2013 nos ganaron tres a uno tanto allá en el “Raúl Goyenola” como en el “Atilio Paiva Olivera”.

Luego, en la temporada 2014 se jugó primero en nuestra ciudad y nos ganaron tres a dos y luego, en el vecino departamento, la derrota celeste fue por cuatro a dos.