Doble reconocimiento al judoca Henry Borges

El Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio Lima, junto al Director General de Promoción y Acción Social, Cr. Giovanni Conti, se trasladó al Polideportivo de Santa Isabel el pasado martes, para hacer entrega de un reconocimiento especial al judoca Henry Borges, quien participara de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, representando a Uruguay y obteniendo un diploma olímpico.

Se vivieron instancias muy emotivas, donde Henry Borges estaba acompañado por su equipo técnico, alumnos, amigos y familiares. En dicha ocasión el intendente Osorio expresó: “Ustedes tienen un profesor que es un atleta olímpico reconocido mundialmente, pero además de su condición de atleta es la condición de ser humano que le agrega ese plus tan especial que nos hace a nosotros, desde la Intendencia, redoblar los esfuerzos para potenciar los deportes con proyectos barriales”.

El Cr. Giovanni Conti resaltó que es “un reconocimiento al gran trabajo que hizo Henry Borges en las Olimpíadas, más allá que cuando le hicimos la despedida el intendente y todos decíamos que ya era un ganador por estar clasificado y no invitado, es un gran reconocimiento. (…) Tenerlo con nosotros trabajando en algo tan importante, estar en los barrios con los jóvenes, enseñando su disciplina y pasando valores hace parte de nuestros objetivos que es formar buenas personas”.

Borges es campeón paralímpico y esta fue la tercera vez que participa de los Juegos Paralímpicos representando a Uruguay (Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016). En las Paralimpíadas de 2016 se trajo un diploma por el quinto puesto.

“Es un gran orgullo para nosotros y lo que hicimos junto al intendente fue reconocer el trabajo que le llevó mucho tiempo para prepararse y llegar a las olimpíadas en las mejores condiciones, competir con personas de baja visión y con personas deficientes visuales. Henry conquistó el mejor lugar en la historia del país en su disciplina como un atleta paralímpico y olímpico. El reconocimiento es más por lo personal, por su trabajo en los barrios”, enfatizó Conti.

Hace 23 años que Henry Borges practica judo y la madurez deportiva le hace tener otra óptica de los combates. Es la primera vez que un judoca llega tan lejos en Uruguay.

El deportista quedó con una sensación de misión cumplida al reconocer que recorrió el camino para llegar en las mejores condiciones y que los oponentes fueron mejores, aunque estaban al mismo nivel de entrenamiento. “Eso es lo que me deja feliz”, resaltó. Perdió dos luchas y ganó dos. “Dejé todo y a nadie le fuimos fácil. Tenía en el corazón que me iba a ir bien. No se ganó la medalla, pero el diploma para mi vale lo mismo y eso es lo que cuenta”.