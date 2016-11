El campeón miró el empate entre azules y merengues desde la Tribuna… “¡Peñarol!”

Algo raro pero válido porque los resultados fueron determinantes. Peñarol hizo lo suyo, ganó su partido, y esperó mirando desde la tribuna.

Cuando azules y merengues ingresaron a la cancha sabían que el único resultado que no podía favorecer ni a uno ni al otro era el empate y quiso el destino que se diera justamente eso.

Oriental logró el gol en el comienzo del segundo tiempo y Huracán -en realidad no fue Huracán sino el propio Oriental- logró dio el empate a muy pocos minutos del final.

Un empate que no hizo otra cosa que darle el campeonato a Peñarol. Muchos de los jugadores del aurinegro estaban en la tribuna alentando esa esperanza que finalmente se concretó.

Cabe decir que Peñarol es el justo campeón, que hoy o mañana de todas maneras seguramente iba a lograr el título y quizás se dio de la única manera que no lo esperaba, con otros resultados pero, el fútbol es una suma de puntajes y Peñarol quedo inalcanzable ahora a una fecha del final y no es su culpa la que los rivales no hayan jugado para tener más posibilidades.

De lo que no podemos quejarnos quienes miramos el partido de anoche, es de la entrega de los jugadores, tanto de Oriental como de Huracán que, en todo momento intentaron aferrarse a la única chance que tenían para disputarle el título a Peñarol.

No fue y Huracán que no pudo concretar por medios propios el gol del empate encontró que una pelota le pegara a Floretta para transformarse en gol en contra, cuando el propio Floretta había sido el autor del gol a favor de los azules.

Hoy festeja el aurinegro, pero la realidad nos va a mostrar el verdadero festejo el próximo fin de semana cuando Peñarol deba jugar ante Huracán en un partido que nada decide pero que va a mostrar en la cancha al actual campeón del fútbol riverense.