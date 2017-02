El clásico de juveniles se jugará en la primera fecha del torneo sub-15

Los delegados de los equipos que van a participar en el campeonato de la categoría sub-15 ya realizaron el sorteo de los números para la estructuración del fixture correspondiente.

LOS NÚMEROS

En el sorteo los números fueron los siguientes: 1) Deportivo Colina, 2) Lavalleja, 3) Huracán, 4) Sarandí Universitario, 5) Peñarol, 6) Oriental, 7) Nacional, 8) Cuñapirú, 9) Frontera Rivera Chico.

De acuerdo a ello ya se informó que la primera fecha se jugará de la siguiente manera: Frontera Rivera Chico vs. Deportivo Colina; Nacional vs. Lavalleja; Oriental vs. Sarandí Universitario; Peñarol vs. Huracán.

Queda libre en la primera fecha el equipo de Cuñapirú que fue el único equipo que votó contra la postergación del comienzo del campeonato que, en principio estaba fijado para este fin de semana.

Si bien es cierto aún no se ha determinado los escenarios a utilizar, y mucho menos los de la primera fecha, ya se sabe que los encuentros van a jugarse a las 9:30 horas en el preliminar y a las 11:10 con el partido de fondo.

En las tres primeras fechas se jugará tal cual lo indica el fixture. Luego se ajustan los preliminaristas y fondistas de acuerdo a la suma de puntos, por lo que el clásico juvenil entre azules y verdiblancos será preliminar del encuentro que van a jugar Peñarol ante Huracán.

DIRECTORES TÉCNICOS QUE VAN A ACTUAR

EL LOS EQUIPOS EN EL CERTAMEN SUB-15

El próximo fin de semana estará comenzando el primer campeonato oficial de la temporada 2017. El certamen de la categoría sub-15 abre la competencia anual en la Liga Departamental de Fútbol de nuestra ciudad.

Los distintos equipos se movilizan hace ya algunas semanas, unos más que otros, pero todos con la misma esperanza de estar entre los cuatro primeros, que posteriormente van a disputar la fase final (liguilla) a dos ruedas.

LOS TÉCNICOS

Son nueve los equipos que disputarán el certamen y aquí les ofrecemos la nómina de directores técnicos que tendrán a su cargo la conducción de cada uno de ellos: 1) Deportivo Colina: Leonardo Grosso; 2) Lavalleja: Ben Richard Braga; 3) Huracán: Robinson Montero; 4) Sarandí Universitario: Richard Márquez; 5) Peñarol: Marcos Andrés Ramos; 6) Oriental: Oscar de León; 7) Nacional: Jorge Gustavo Fagúndez; 8) Cuñapirú: Alex Freitas; 9) Frontera Rivera Chico: Juan Antonio Escobar.

El orden que dimos a los equipos corresponde, correlativamente, al que obtuvieron para la estructuración del fixture.