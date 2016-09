El deporte en mini noticias

– En la última sesión del Consejo de Primera División hubo un pedido que llamó la atención.

– El dirigente de Peñarol, Juan Eduardo Da Cunha, indicó la necesidad del envió de las Actas de reuniones de la Comisión Directiva.

– Y llama la atención, no por el pedido en sí, sino porque el representante aurinegro -como el de cualquier equipo afiliado a la Liga- tiene el derecho de ir a la Liga y solicitar el Libro de Actas y leerlo sin inconveniente alguno.

– Pero, además, señaló que esta costumbre era usual en la Liga, lo que no nos consta.

– Además, quienes estamos en contacto permanente con las sesiones de las Comisiones Directivas y de los Consejos sabemos muy bien que, más que reuniones, en el pasado reciente se efectuaban encuentros de dirigentes que adoptaban decisiones sin que nadie señalara absolutamente nada.

– Ni siquiera cuando se transgredieron todas las disposiciones reglamentarias y estatutarias al vencer todos los plazos establecidos para la presentación de los balances económicos.

– Y, en nuestro caso particular, a NORTE se le privó la concurrencia a las sesiones de los Consejos por una Resolución de Comisión Directiva que nunca vimos.

– Se nos dijo que se trataba de una denuncia presentada por un integrante del cuerpo que en realidad nunca había asumido como miembro titular del cuerpo.

– Sin que el dirigente de Peñarol lo señalara hay un convencimiento que el pedido está relacionado con la integración de la Comisión Directiva, ya que luego de la renuncia de uno de los miembros de la minoría, no se ha integrado a otro.

– Pero señalemos que es interés de la propia minoría que se cubra esa vacante, ya que en este momento tiene solamente dos representantes y no tres como lo marcó el acto eleccionario de enero pasado.

– Resulta que a quien le correspondía no aceptó su integración y, según nos consta, se ha llegado hasta algunos otros miembros de la Lista y tampoco aceptaron la designación.

– Pero, en realidad, se deben agotar los medios para que el cuerpo directivo tenga siete miembros, aunque en el pasado reciente nunca los tuvo.