El deporte en mini noticias

– No se aplicó la máxima del fútbol que establece que todo técnico que debuta no pierde.

– Oriental, en medida resistida por muchos y festejada por otros, cambió a su técnico de mucho tiempo porque había perdido un partido en la primera rueda.

– Recuérdese que fue el único equipo que llegó invicto a la última fecha del Campeonato Apertura, con apenas tres goles en contra en seis partidos.

– A pesar de esa trayectoria y de haber tenido un excelente rendimiento en la temporada pasada que lo llevó a salvar una muy difícil situación en el descenso, la Directiva azul, le agradeció los servicios y lo sustituyó por Donato Lemos que llegó para una semana de trabajo intenso buscando revertir una situación que, según nuestro criterio, no estaba en la conducción técnica sino en la escasa actitud demostrada por los jugadores en la cancha.

– Como era de suponer, no pudo y Oriental volvió a mostrar las serias carencias anímicas que ya eran notorias.

– Salvo muy pocas excepciones, que el plantel tendrá que analizarlo en el orden interno, no se demuestra actitud y está faltando una fuerza anímica que fuera patrimonio de los azules en tiempos pasados.

– Es que tampoco llegan buenas señales desde fuera de la cancha porque la Comisión Directiva no ofrece las condiciones mínimas de un trabajo serio y responsable.

– Hoy parecería que muchos están mucho más atentos a lo que pueda pasar en los festejos de los cien años de vida que en mejorar las condiciones para que todas las categorías, desde el fútbol infantil, trabajen con tranquilidad buscando satisfacer a un importante grupo de socios que tiene la institución.

– Lo concreto es que Donato Lemos y Solón Fagúndez debutaron y perdieron ante el Deportivo Colina que, por el contrario, muestra una fuerza anímica realmente importante basada en un grupo inquebrantable.