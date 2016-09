El deporte en mini noticias

– Para quienes trabajamos y vamos a los partidos que se juegan en nuestro medio, la colaboración de los clubes es muy importante.

– En muchas oportunidades debemos cubrir dos canchas al mismo tiempo y todo con la finalidad de mejor informar.

– Para ello los clubes deberían proporcionarnos la información de la integración de sus equipos y varios son los que han entendido esta situación y ya nos esperan con la planilla lista.

– En ese sentido Sarandí Universitario y Huracán siempre lo han hecho con una salvedad notoria.

– Mientras que en los verdiblancos, la gentileza de Julio Siedlecky es inigualable entre sus pares, en el “globito” siempre somos atendidos con la amabilidad que solamente tres o cuatro damas pueden ofrecer.

– Allí siempre están Patricia, Ana y Amalia, y en varias oportunidades acompañadas por alguna otra integrante de la Directiva o “barra brava” de Huracán que tienen toda la información disponible.

– Otros, como el caso de Oriental, ahora se está acostumbrando a hacerlo en Primera División mientras que en juveniles todo depende de la presencia de Luis Aguiar.

– Pero hay quienes utilizan sistemas de la nueva tecnología y en ese sentido Leonardo Grosso en Deportivo Colina y Alex Freitas en Cuñapirú nos remiten, con la debida antelación, la foto del formulario que presentan ante la terna arbitral.

– No podemos olvidar el excepcional trabajo, en ese sentido, que viene cumpliendo la categoría sub-18 de Frontera Rivera Chico, con una planilla perfectamente confeccionada y con todos los datos posibles.

– Tampoco Peñarol, que con la asunción de Tania Cuña en la Secretaría, siempre tiene la información disponible en clara y prolija planilla.

– A su manera pero cumpliendo siempre, los juveniles de Ansina, también lo hacen, con el trabajo se su Presidente Oscar Sosa, o de su ex Presidente, Anderson Nogueira, lo mismo que los juveniles de Huracán a través de la gestión de su director técnico.

– A todos los que ya lo hacen, nuestro agradecimiento mientras que a quienes aún no lo hacen, les pedimos esta colaboración que, en definitiva, favorecerá la mejor información.