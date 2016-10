El deporte en mini noticias

– Hubo una escasa asistencia al Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera” en la jornada del pasado sábado.

– Los que no fueron se perdieron un verdadero show de goles de Anderson Pérez.

– Facilitado por la escasa resistencia defensiva de Nacional, el goleador verdiblanco los hizo de todas las maneras y hasta se dio el lujo de errar algunas otras oportunidades.

– Al terminar el partido los verdiblancos dieron rienda suelta a la alegría, es que necesitaban imperiosamente una victoria para intentar rehacer el camino.

– Entre ellos el propio Anderson Pérez, a quien le preguntamos cuando fue la última vez que hizo cuatro goles en un partido.

– Pensó un momento y nos contestó: “Tres hice varias veces, pero cuatro creo que a nivel oficial es la primera vez que lo hago”, y se fue con una sonrisa dibujada en su rostro.

– Luis Eduardo García, que fue rehabilitado por el Tribunal de Penas cuando aún le faltaba una fecha para cumplir la totalidad de la pena, hizo un gol mientras que el restante fue de penal de Petter Gonzalo Rocha, que no falla una oportunidad como esta.

– La novedad en la Tribuna Avda. Italia, que no está habilitada, es que había cuatro espectadores pero todos ellos se fueron al terminar el primer partido del sábado.

– Para el partido de fondo, en la tribuna habían menos espectadores y sobresalía la voz de uno desde el palco.

– No era otro que Fernando Barboza que estaba cumpliendo una sanción automática y alentaba y ordenaba la defensa de su equipo desde lo alto.