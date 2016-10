El deporte en mini noticias

– El trabajo de Portería debe ser el más sacrificado en nuestro fútbol porque los aficionados locales no están acostumbrados a colaborar.

– Lo vivimos semana a semana en cada una de las canchas, y los esforzados dirigentes que van a trabajar allí para buscar atenuar los elevados costos que tienen los campeonatos se ven involucrados en situaciones, al menos, antipáticas…

– Fuimos testigos de dirigentes y parciales de clubes que ingresan sin abonar entrada o colaborar con la compra de un bono, junto a todo el plantel de jugadores.

– Resulta que todos manifiestan ser delegados pero a las reuniones va solamente uno y precisamente ese no estaba en el grupo.

– Son los propios clubes los que establecen las normas y luego no las cumplen.

– Se mandan confeccionar carnets para cada uno de los clubes que deberían ser entregados a los jugadores para que ingresen.

– En realidad no se si alguno lo hace, la mayoría entrega todos los carnets juntos a quienes están en Portería y luego ingresa un número incalculable de “jugadores”, muchos más que los habilitados.

– Hay otros que lo hacen peor porque sus jugadores ingresan equipados y nadie puede dudar que en realidad lo son, pero los carnets que tienen se lo dan a otros.

– En ese caso hemos visto a personas mayores, pero muy mayores, que ingresan entregando el carnet en calidad de jugador del equipo.

– No hay consciencia del trabajo que pasan los propios clubes para juntar peso a peso para pagar los elevados costos que tienen los campeonatos, especialmente los de juveniles donde no se cobra pero donde todos deberíamos colaborar con una mínima parte.