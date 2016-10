El deporte en mini noticias

– Un nuevo hecho lamentable en el fútbol infantil y van…

– El pasado fin de semana una mujer agredió a un árbitro del fútbol infantil en una cancha local.

– La intolerancia ha tomado cuenta de los mayores, que van a presenciar cómo se divierten sus hijos, pero que no los respetan en absoluto.

– Mientras los niños dan el ejemplo como el que justamente este fin de semana recorrió todos los rincones de las redes sociales cuando un chico de Peñarol, en lugar de iniciar el desenfreno de la alegría de la victoria, fue a levantar a su amigo, el golero de Cuñapirú que caído en el suelo lloraba la derrota.

– En otra cancha, una madre intolerante la emprendió contra Fernando Suárez, con el consentimiento de los responsables del equipo que escondieron a la agresora para que no fuera identificada.

– Felizmente el árbitro agredido logró el nombre de la mujer y la denunció ante la Justicia competente y ahora tomará otro destino.

– Pero también a nivel del fútbol infantil hay que adoptar severas medidas.

– Hay que destacar que el Código de Penas de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) es extremadamente drástico y habrá que ponerlo en práctica.

– Ahora la pelota está en la cancha de la dirigencia, porque este camino no tiene un buen final y, si sigue así, muchos serán los padres que retirarán a sus chicos de la práctica del fútbol infantil competitivo, porque aún hay padres que entienden correctamente que el fútbol infantil es recreativo.