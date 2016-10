El deporte en mini noticias

– No hay otra alternativa y siempre sucede lo mismo una vez que se resuelve la suspensión de la actividad futbolística.

– Ayer, en otras actividades, nos encontramos con delegados, jugadores y técnicos de equipos de Primera División.

– El tema ineludible fue la determinación de la dirigencia en relación a la suspensión de la actividad y ahí comienzan a surgir las controversias.

– Unos estaban de acuerdo con la decisión y otros no.

– Por un lado quienes defienden los intereses de los clubes y por otros los que siempre quieren jugar sin importar el estado del tiempo, de las canchas, las consecuencias y todo lo demás.

– Hay quienes llegan al extremo de decir: “siempre es lo mismo y de nada valió el cambio de dirigentes porque hacen lo mismo que los anteriores”.

– Quienes así opinaron estaban amparados por una situación casi increíble, fue que en el horario de los partidos de Primera División, no llovió y ayer hasta hubo un sol radiante durante toda la tarde.

– Ya en juveniles hubo consenso, en este caso hay unanimidad porque llovió torrencialmente un par de horas antes del comienzo de la actividad y además llovió durante toda la mañana del domingo, en horario que se debía haber jugado.