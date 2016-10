El deporte en mini noticias

– A la sesión semanal del fútbol local faltaron los delegados de Ansina y Frontera Rivera Chico.

– Coincidentemente se trata de los únicos delegados que asisten solamente a la sesión del Consejo Juvenil y son quienes se van una vez que termina.

– Ahí comienza la sesión del Consejo de Primera División con la participación de los mismos delegados salvo uno que cambia solamente el titular porque el otro igualmente se queda.

– Se agrega, además el neutral Javier Pons que ha venido asistiendo a todas las sesiones del Consejo.

– En realidad fueron sesiones de muy corta duración habida cuenta que no hubo fútbol el pasado fin de semana.

– No había formularios para aprobar, ni planillas de recaudaciones y, en el caso del Consejo Juvenil, ni siquiera el tratamiento de la fecha a fijar.

– Sin embargo se confirmó que la Comisión Honoraria Administradora del Estadio Municipal (CHADEM) no cobra diferente al haberse fijado los partidos con la utilización de energía eléctrica.

– Es más, la semana pasada se había fijado los partidos a las 18 y 20 horas respectivamente en forma condicional dependiendo de la respuesta de la Comisión del Estadio.

– Ahora sí, con la información oficial que se hizo saber en la sesión, se fijó, para este fin de semana en forma definitiva.

– El tesorero de la Liga se hizo presente con la finalidad de ofrecer tickets para la cena a realizarse el próximo viernes 28 en los salones del Hotel Uruguay-Brasil.

– La Liga tendrá el beneficio de quedarse con el total de la venta de tickets en este acto benéfico que se realiza en forma conjunta con la Fundación Pérez Scremini.

– Concretamente hay que vender cien tickets a $ 300 cada uno por lo que la recaudación, para el fútbol, será de $ 30.000.

– Sin embargo el tesorero de fue de la sesión con la misma cantidad de tickets que había ingresado, no vendió ni una sola entre la gente del fútbol.