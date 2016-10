El deporte en mini noticias

– El pasado sábado se llevó a cabo una reunión de la Confederación Litoral Norte en la ciudad de Salto.

– La sede de la Liga Departamental del fútbol salteño fue el local que recibió a los delegados del fútbol de esta zona del país a los que se sumó el Presidente de la Confederación Litoral y el Presidente de la Organización del Fútbol del Interior.

– Gustavo Bares presentó el proyecto de valores jóvenes que a partir de esta jornada se unirá al del gobierno en relación al “Gol al Futuro”.

– Precisamente hoy se firma el convenio entre la Secretaría Nacional de Deportes, dependiente de la Presidencia de la República y la Organización del Fútbol del Interior.

– Un proyecto ambicioso que también se encuentra en carpeta entre los que seguramente aprobará la FIFA a la brevedad.

– Luego la sesión de la confederación que buscó por todos los medios llegar a un acuerdo en cuanto a la forma de jugarse el próximo Campeonato de Selecciones que comienza el 14 de enero.

– No hubo acuerdo alguno porque las propuestas que se pretendían, seguramente no contarían con la aprobación de las otras dos Confederaciones que tienen mayoría.

– Gustavo Bares fue muy claro al respecto señalando que él se podía llevar la propuesta y proponérselas al Este y al Sur pero que, seguramente ambas estarían en desacuerdo.

– Las Confederaciones del Litoral Norte y del Litoral, con cinco Ligas una y siete la otra, pretendían dos clasificados a la fase final del Nacional cuando el Este y el Sur tienen doce Ligas afiliadas cada una y también llevarían dos clasificadas.

– Luego se buscaron fórmulas alternativas y se finalizó confeccionando dos propuestas que serán elevadas a la Comisión de Reglamento pero que seguramente no tendrán posibilidades de aprobarse ninguna de ellas.