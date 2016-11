El deporte en mini noticias

– Muchas personas nos han consultado en relación a tratativas que se vienen realizando por parte de integrantes del Ejecutivo Departamental en Montevideo y Porto Alegre.

– En realidad sabemos muy poco y nada porque no hubo informe oficial al respecto, ni siquiera un comunicado oficial de la comuna a través de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas.

– En nuestra humilde opinión, que puede ser discutida o rebatida por las autoridades, se debió haber informado antes y después.

– Antes para saber el cronograma de actividades a realizar y después para conocer las consecuencias de lo tratado.

– Es más, la Intendencia debió haber invitado a uno o todos los medios de prensa deportiva con la finalidad de estar presente en las tratativas realizadas.

– Pero, si ello no era posible, al retorno, al menos, quienes allí estuvieron debieron haber llamado a una conferencia con la finalidad de explicar cada uno de los pasos que se dieron.

– Por el momento no tenemos ninguna información oficial al respecto y solamente manejamos algunos conceptos que escuchamos en la calle.

– Es lamentable, porque uno supone que si la Intendencia, o quien sea, va a organizar una actividad futbolística en el estadio necesita el aporte de dos instituciones que no debieron estar al margen de todo lo realizado, por un lado la Liga Departamental de Fútbol de Rivera y por otro la prensa deportiva, a quien seguramente acudirán para promocionar los eventos que se van a organizar.

– Ni unos ni otros fueron informados al respecto.