El deporte en mini noticias

– Finalmente comenzó la Liguilla del campeonato sub-18.

– Mucho público en el Complejo Deportivo “Bernardino Freitas” con un calor realmente impresionante.

– Los árbitros resolvieron otorgar un minuto en medio de cada tiempo con la finalidad de que los jugadores se fueran a hidratar.

– Una medida que fue bien vista por jugadores y directores técnicos de los equipos participantes.

– Es que el calor reinante en horas del mediodía era realmente agobiante.

– Sarandí Universitario comenzó goleando a Nacional por tres a cero, en un triunfo que fue muy festejado por los verdiblancos presentes.

– El técnico de Sarandí, suspendido, debió mirar el partido desde la terraza, una visión perfecta para el análisis del funcionamiento del equipo.

– Richard Márquez estuvo allí y solo, todo el tiempo orientando a su equipo.

– En el partido de fondo el que no pudo ingresar fue Daniel Antúnez, también suspendido.

– En este caso no se fue a la terraza porque estaba ocupada por algunos parciales rojos.

– El director técnico de Oriental se fue al lado contrario y prácticamente solo orientó a su equipo.

– Coincidencia o no, los dos técnicos, suspendidos, que no ingresaron a la cancha, resultaron ganadores de la primera fecha.