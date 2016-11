El deporte en mini noticias

– No fue un fin de semana atractivo para las tesorerías de los clubes, ni en juveniles ni en Primera División.

– Los juveniles se quedaron únicamente con la recaudación de un partido, el que se jugó el domingo de mañana en la cancha de Peñarol.

– Y, ese día, habían muy pocos aficionados en las tribunas para presenciar el encuentro entre Frontera Rivera Chico y Nacional.

– Apenas se pudieron vender veintiocho bonos colaboración con una recaudación de $ 1.400.

– Sin embargo los gastos fueron los de dos partidos porque se sumó el que jugaron el día anterior en el Estadio Municipal los equipos de Oriental y Sarandí Universitario.

– En definitiva los gastos sumaron $ 5.400.

– Ello motivó que cada uno de los clubes deben aportar $ 1.100 para cubrir el déficit.

– En Primera División no fue distinto, por el contrario, como los gastos son mayores, el déficit fue mayor y los aportes de los clubes suben a más del doble y en este caso son ocho los que deben abonarlos.

– Las entradas vendidas en boleterías entre viernes pasado, cuando Peñarol festejó su título y el domingo que se decidió el descenso, no alcanzaron las cien.

– La recaudación fue apenas de $ 18.870 y los gastos de la última fecha del Campeonato Rivera ascendió a $ 34.940.

– Cada uno de los clubes deben aportar, en este caso $ 2.009.

– El Campeonato Rivera finalizó y la Liguilla de juveniles sub-18 tiene aún una fecha por jugar.