El deporte en mini noticias

– Época de transición, días de una inactividad casi total en todos los ambientes deportivos.

– En el fútbol solamente se habla de la campaña de las selecciones.

– La sub-18 y los mayores siguen entrenando muy duro de cara al comienzo de la actividad en la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior.

– Se terminó la actividad del fútbol infantil, también las de las Ligas de Veteranos.

– Se habla de campeonatos de verano, como suele suceder todos los años, pero aún nada.

– Eso en veteranos, aunque se habla también de campeonatos de verano en algunas categorías del fútbol infantil.

– Por ahora solamente la actividad en las piscinas y es escasa la información que poseemos.

– Por ejemplo, en Oriental, como todos los años, Gary Rosas es el organizador del evento, donde ya no quedan más equipos de los socios de la piscina.

– Por nombrar uno, apenas Bola Ocho puede considerarse que tiene sus orígenes dentro de la institución.

– Un campeonato que hace unos años atrás estaba destinado solamente a los socios de Oriental pero que luego fue abriendo el abanico de posibilidades.

– Primero fue autorizar a que cada club pudiera incluir un jugador ajeno a la institución, luego fueron dos, más tarde dieron cabida a un equipo de jugadores que no eran socios y hoy han tomado cuenta y son los menos los socios del azul que juegan aprovechando un beneficio que tendría que otorgarle el club por mantener el pago de la cuota social durante toda la temporada.

– No hay información alguna en relación a otros campeonatos que se estén disputando en estos momentos.