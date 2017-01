El deporte en mini noticias

– Un día increíble porque, luego de la torrencial lluvia del sábado en horas de la mañana, estuvimos en contacto con la ciudad de Artigas y allí cayeron muy pocas gotas.

– En nuestra ciudad el tiempo mejoró de una manera radical. Sol a pleno en horas de la tarde.

– En definitiva, en el “Matías González” mucho calor y jornada agradable para espectáculos al aire libre, sin embargo algo agobiante para los jugadores que, sumado al pasto demasiado alto, complicaba desde el punto de vista físico.

– Mucha gente presenciando el preliminar, pero cuando comenzó el encuentro de mayores habían alrededor de unas setecientas cincuenta a ochocientas personas.

– Un pequeño grupo de riverenses que no llegaban a los cincuenta, estuvieron ubicados en la tribuna principal y no hubo ningún tipo de inconvenientes.

– Incluso desplegaron una bandera celeste en el alambrado detrás del banco de suplentes de la selección local.

– Lamentable decisión del Consejero de Organización del Fútbol del Interior que visitó el Estadio Matías González, resolviendo trasladar nuevamente el banco de relevos de la visita, que había sido colocado en la tribuna de enfrente.

– Lo volvieron a colocar donde siempre estuvo, a espaldas de la tribuna principal, donde se ubica la parcialidad local y, para colmo, le quitaron la protección que tenía.

– En definitiva quedan todos expuestos a todo tipo de objetos que se puedan lanzar desde la tribuna.

– Aunque hay que resaltar que en esta oportunidad no pasó nada, incluso ni siquiera a todo nuestro cuerpo técnico que estaba afuera, en medio de los parciales de Artigas (en la fotografía).

– Recordemos que Julio Ademar Ferreira cumplió un partido de suspensión y le resta cumplir otro.

– Los locales dispusieron que entre las 575 entradas vendidas se sortearan camisetas de la selección y entre todas las entradas que se vendan en esta primera fase, cuando Artigas sea local, se van a sortear pasajes y entradas para presenciar el partido entre Uruguay y Brasil por las eliminatorias al Mundial.