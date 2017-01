El deporte en mini noticias

– El público volvió a apoyar a la selección celeste.

– Nuevamente una muy buena concurrencia y todos sabíamos que si se hubiera ganado el partido ante Bella Unión, se hubiera logrado una presencia aún mayor.

– Pero nuevamente cerca de dos mil espectadores, nuevamente una excelente recaudación para la Liga y los enormes gastos que se tienen en estos partidos.

– Y, en esta oportunidad, con el agregado extra de una buena presencia de tacuaremboenses que si bien es cierto no llegaron a la cifra que anunciaban, no se puede señalar que no hubo una presencia, al menos interesante de aficionados del vecino departamento.

– Ubicados en las Tribuna “Carmelo Sosa” del Estadio, los visitantes llevaron incluso una “charanga” que alentó al equipo de principio a fin.

– Eran alrededor de unos doscientos a doscientos cincuenta espectadores que estaban allí cómodamente sentados y con todos los servicios como lo establece la Organización del Fútbol del Interior en su Circular de habilitación de escenarios deportivos y que muy pocos cumplen.

– Pero, lo que fue mucho mejor, por lo menos para el espectáculo, los jugadores rojiblancos cuando salieron del campo de juego hasta fueron aplaudidos por la gente de Rivera que estaba cerca del alambrado.

– Y al final del partido de mayores, la afición deportiva local, a pesar de la derrota, saludo afectuosamente a nuestros jugadores con una voz de aliento para el próximo partido.

– Algo que realmente no se veía con normalidad en nuestro estadio.