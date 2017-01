El deporte en mini noticias

– Hubo aspectos altamente positivos del clásico jugado el pasado sábado en el Estadio Atilio Paiva Olivera

– Uno de ellos la presencia de casi dos mil personas aunque estamos seguros que de haberse obtenido un resultado de triunfo ante Bella Unión, se podrían vender unas mil entradas más, pero no nos quejemos sino que aprovechemos que la afición deportiva no le dio la espalda a la celeste del norte

– No se ganó pero hay que destacar que en juveniles los chicos se fueron con el reconocimiento de la gente por el empate logrado en los últimos minutos del partido.

– Y en mayores no faltaron quienes se acercaron al alambrado para demostrar su gratitud por la entrega y alentando a los jugadores a seguir por el camino del esfuerzo y trabajo

– Porque de ello no puede haber duda alguna y hay que estar en todos los entrenamientos celestes para ver que se trabaja, que los jugadores dan todo lo que pueden.

– Eso quedó plenamente demostrado en el clásico, a pesar de la derrota, y pocas veces vimos el apoyo de la gente aún en la derrota.

– Otro punto alto fue la presencia de una cuerda de tambores que llegó en el momento que ingresaban a la cancha los jugadores celestes mayores, lamentablemente no estuvieron en los juveniles que merecen el mismo apoyo.

– Sin embargo todo lo bueno que mostraron en el momento del ingreso se perdió cuando se ubicaron detrás del banco de nuestra selección.

– El aliento es muy bueno pero nuestro técnico no pudo hablar con sus jugadores porque los tambores se lo prohibieron y el propio Julio Ferreira nos pidió insistentemente que solicitáramos que salieran de ese lugar y que fueran, precisamente al otro, atrás del rival, pero no hubo éxito en la gestión.

– Son situaciones que se deben mejorar para los próximos partidos.