El deporte en mini noticias

– No hubo la cantidad de aficionados que se esperaba el sábado pasado en el estadio “Atilio Paiva Olivera”.

– En realidad creemos que fue la menor asistencia de los tres partidos jugados como locales en esta primera fase de la Copa Nacional.

– Queda claro que los aficionados acompañan a la celeste cuando se gana y se está en las primeras posiciones.

– No dudamos que si los celestes mayores hubieran jugado el primer partido como lo hicieron el pasado sábado, todo hubiera sido diferente.

– Se vendieron novecientas cincuenta entradas y de todas maneras hay que señalar que hubo una mayor presencia que en años anteriores cuando la selección jugaba ante unas seiscientas a setecientas personas.

– Todos anhelamos que mañana se logre la clasificación en Bella Unión y de esa manera el sábado, casi seguramente jugaremos como local, estarán muchos más.

– Hay algo que realmente ha sido un éxito en esta temporada.

– Se nota la empatía entre jugadores celestes y la tribuna.

– Cuando un jugador ingresa en el cambio es aplaudido por la afición presente en el estadio.

– Pero siempre se saluda con afecto al jugador que sale y, el sábado, los que salieron retribuyeron el gesto a la tribuna.

– Es una interesante novedad que hace mucho tiempo no había en el medio futbolístico local.