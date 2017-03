El deporte en mini noticias

– Lamentablemente no pudimos acompañar a la selección celeste a su último encuentro por la Copa Nacional

– Nos gusta estar en las buenas pero mucho más en la eliminación, porque es cuando el jugador necesita saber que tiene el apoyo que lo impulsa a nuevos emprendimientos.

– Muchas fueron las razones que determinaron que en el último encuentro tuviéramos que solicitarle a nuestro colega y amigo Alberto Castro de la ciudad de Melo que nos cubriera con la información desde Melo

– Asimismo, los amigos Da Cámara, Mario y Gonzalo (padre e hijo), se encargaron de las tomas fotográficas de dicho encuentro.

– En principio un serio inconveniente mecánico en nuestro vehículo que nos imposibilitó concurrir por nuestros propios medios, como lo hacemos siempre.

– Luego por la coincidencia del comienzo del certamen de la Divisional B y de la segunda fecha de Juveniles.

– En ese sentido consideramos que también los gurises locales y la Divisional B necesitaban la información pertinente cosa que no podríamos hacer si no estuviéramos en la ciudad durante toda la jornada del domingo.

– Pero mucho más que eso porque había una decisión de los dirigentes de la Liga en el sentido que no viajara ningún comunicador con la delegación ante un pedido que había sido formulado por los jugadores.

– Queremos dejar establecido que consideramos que los jugadores tienen razón y que con la delegación deben viajar solamente los jugadores, técnicos y algunos de los dirigentes a cargo y, absolutamente nadie más.

– Sin embargo eso no se cumplió y no se actuó bien, varios comunicadores concurrieron y no sabemos qué método se utilizó para su selección porque a nosotros ni siquiera se nos informó que iba a haber un sorteo o una selección de posibles viajeros junto a la delegación.

– Fueron varios los que pudieron estar presentes en Melo porque viajaron junto a la delegación, y absolutamente nada contra ellos, si contra la dirigencia de la Liga que se auto atribuyó el derecho a elegir a quien llevar.