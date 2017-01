El empate en el debut como visitante ante Artigas es bueno, pero…

Debíamos haber retornado de Artigas con la satisfacción de haber obtenido un punto porque generalmente se piensa que jugando afuera un punto es un muy buen resultado, pero, en esta oportunidad nos queda la sensación que se pudo haber ganado.

Hasta podemos entender el planteamiento del técnico celeste en el comienzo del partido porque se enfrentaba algo desconocido.

Artigas, se sabía de antemano, no era, ni sombra de los grandes equipos que ha tenido en estos últimos años y ni siquiera similar a lo que ha tenido a lo largo de su rica historia.

Pocos minutos en la cancha y quedamos convencidos de las razones por las cuales en Artigas no se pudo reunir a los principales jugadores más allá de los problemas económicos.

La tribuna comenzó a gritarle al técnico local, un grupo de parciales se desinteresó del partido para pasar a insultar a Wilmar Cabrera y reprocharle actitudes que solamente ellos conocen, pero lo hicieron en forma sistemática durante la casi totalidad del partido y ubicados a muy pocos metros desde el técnico pretendía dirigir a su equipo.

Ante un equipo integrado “con lo que quedaba libre”… la celeste necesitó muy pocos minutos para advertir que era superior.

Rivera estuvo, en todo momento muy firme atrás, dominó las acciones en el medio, pero se quedó casi sin ataque porque había un interés supremo en defender por encima de la creación de fútbol para sus delanteros.

Basta recordar la escasa participación que tuvo nuestro golero más que salir a quedarse con la pelota casi siempre sin presencia de rivales.

Artigas supo y se dio cuenta que su única posibilidad era el pelotazo largo, un contragolpe que, en algún momento y, por error, encontrara a nuestra defensa mal parada, cosa que nunca sucedió.

La realidad de los noventa minutos de juego nos muestra que por nivel de juego, por caudal ofensivo, por dominio de las acciones, fuimos mejores y merecimos la victoria.

Pero en el fútbol no hay merecimientos, hay triunfos que se logran con goles y tuvimos por pocas oportunidades porque el dominio lo ejercimos en el medio y defendiendo.

Sin embargo en los quince minutos finales, con Artigas cansado, con jugadores extenuados, los celestes tuvieron un par de chances que bien pudieron haber sido los tres puntos para casa.

Por ello lo del título, se jugó bien, hubo aplicación al sistema pero consideramos que fue extremadamente defensivo para jugar ante un equipo que en todo momento demostró y se sintió inferior al nuestro.

LOS DETALLES

ARTIGAS 0 RIVERA 0

Cancha: Estadio “Matías González” de Artigas. Hora de comienzo: 22:00. Público aproximado: 700 personas. Entradas vendidas: 575. Jueces: José de los Santos, Víctor Quiroz y Gustavo Barboza (terna de Salto).

ARTIGAS: Andrés Ruben Paz, Bruno Matheus Lima, Henry Michael Alvez, José Gabriel Libonatti, Jorge Maximiliano Ferreira, Fredy Alexander López, Maximiliano Dacoll, Gustavo Giménez, Javier Willigton Camejo, Anderson Omar Márquez y Bruno Rafael Camargo.

Cambios: A los 10’ del segundo tiempo, Rony Velázquez Paz por Javier Camejo; a los 31’ del segundo tiempo Jairo Giovanni Rodríguez por Bruno Camargo.

Observaciones: Fue amonestado Maximiliano Ferreira.

RIVERA: Yai Andrés Fontes, Sebastián Rosano, Rodrigo Andrés Silva, Andrei Florindo Vargas, Álvaro Amado, Marcelo Ignacio López, Marcio Giovanni Boldrini, Marcio André Camy, Anthony Richard Márquez, Richard Alejandro Gómez y Anderson Pérez.

Cambios: A los 18’ del segundo tiempo Marcos Andrés Ramos por Anthony Márquez; a los 28’ del segundo tiempo Cristian Fabricio Ferreira por Marcio Camy y Diego Mathias Suárez por Anderson Pérez.

Observaciones: Fueron amonestados Andrei Florindo Vargas, Richard Gómez y Fabricio Ferreira.