El mal estado del tiempo nos dejó sin fútbol oficial este fin de semana

Los partidos previstos por la Liga Departamental de Fútbol no se pudieron jugar. En el torneo de juveniles de la categoría sub-18, cuando se debían jugar los encuentros de la última fecha de la rueda clasificatoria, no pudieron hacerlo.

La intensidad de la lluvia de las primeras horas de la mañana dominical fueron determinantes para ello.

Concretamente a las cinco de la mañana, la dirigencia adoptó la decisión comunicada oficialmente por el Secretario de la Divisional, Francisco Pattera.

A esa hora, Pattera se había puesto en contacto con el Presidente, Samuel Alonso, y teniendo en cuenta el estado del tiempo a esa hora, habían adoptado la decisión que fue bienvenida por la totalidad de los delegados que, al despertarse se encontraban con la información oficial.

Y no hubo nadie que opinara lo contrario hasta por el hecho que durante toda la mañana, siguió lloviendo.

PRIMERA DIVISIÓN

No fue lo mismo porque el sábado la decisión se adoptó una vez que comenzó a llover enseguida del mediodía.

En realidad, todas las previsiones establecían que iba a llover toda la tarde y que no había perspectiva alguna de una mejoría en el estado del tiempo.

Y, si bien es cierto no se puede establecer que hubo buen tiempo, lo concreto es que no llovió y son muchos los que opinan que se debió haber aguardado alguna hora más para decidir al respecto.

Ayer los neutrales aguardaron hasta las primeras horas de la tarde y luego de un nuevo chaparrón importante, resolvieron suspender la actividad.

En forma increíble, un par de horas después, salió y brilló el sol durante toda la tarde, incluso hubo buen tiempo en el horario de los partidos.

Hay que destacar, sin embargo, y como atenuante para la medida que adoptaron los dirigentes, fue que se consultó con integrantes de la Comisión de CHADEM quienes habrían manifestado que no había condiciones de jugar en el máximo escenario deportivo riverense.