“El objetivo es clasificar y hoy tendremos la primera de las tres batallas para lograrlo”

La frase no nos pertenece, fue pronunciada por el director técnico de la selección celeste en el entrenamiento posterior a la derrota en nuestro estadio ante los rojiblancos.

Julio Ademar Ferreira coincidió en afirmar que la selección de Tacuarembó nos ganó por la experiencia de la mayoría de sus jugadores que, en definitiva son los que lograron el título de campeón del interior hace dos años.

Perder es uno de los resultados del partido y las razones de una derrota se pueden entender por los errores que se cometen aunque no hay que suponer que los errores llegarán en todos los partidos.

Es por ello que se trabajó en resolver esos inconvenientes, en marcar a los jugadores que son influyentes en el equipo rival, en no dejarlos pensar, en ser rápidos y ágiles mentalmente para lograr minimizar la venta que ellos nos llevan en experiencia dentro de un campo de juego.

Nada, absolutamente nada, está perdido, los celestes tenemos dos puntos y el objetivo es clasificar.

Hay que leer detenidamente el reglamento de disputa del certamen para lograr entender que no se está lejos de conquistar el objetivo de esta primera fase

“Tenemos tres batallas” dijo el técnico que agregó que se necesitan al menos cinco unidades para confirmar la presencia en la segunda etapa del campeonato.

Hoy es la primera batalla, vimos y analizamos al rival, sabemos sus puntos fuertes y conocemos perfectamente sus debilidades, es obvio que no podemos reiterar los mismos errores que tuvimos en el partido del sábado pasado convencidos que jugar como visitantes, en el “Goyenola”, no significa ninguna ventaja para el local, de la misma forma que no lo significó haber jugado en nuestra casa para los rojiblancos, tanto, que ganaron.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “100 años de la Liga Carmelitana”

Hoy, miércoles 25 de enero. Cuarta fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Ing. Raúl Goyenola” de Tacuarembó:

Hora 22:00 Tacuarembó vs. Rivera (mayores). Jueces: Federico Núñez, Lincoln Milans y Jorge López (terna de Durazno y Flores). Veedor: Miguel Romero.