El objetivo es mantener la diferencia y llegar a la final de la Regional

Esta noche se juega la revancha de la fase semifinal de la regional Norte Litoral de acuerdo a la denominación que ha otorgado Organización del Fútbol del Interior para el presente Campeonato Nacional se Selecciones.

No se puede omitir, en el momento del análisis, que la celeste lleva una gran ventaja lograda en el partido jugado en nuestro estadio el pasado domingo en medio del agua.

Una victoria y tres goles, a lo que hay que agregar que en el siguiente ítem de definición, el conjunto de Bella Unión no logró anotar en nuestro estadio.

Se trata de una buena ventaja que se lleva al partido de esta noche en Bella Unión y que deberá sostenerse para llegar a la clasificación que es el objetivo a cumplir.

Se sabe que seguramente el equipo local saldrá con toda la artillería ofensiva buscando comenzar a descontar la diferencia a la brevedad en el partido.

Unos quince o veinte minutos que seguramente serán de una ofensiva total de los rojos y, momento en el cual, los celestes deben cuidar al extremo.

Pero también esa situación llevará a que a medida que transcurra el partido, irá dejando al descubierto una defensa que ya ha mostrado carencias y que se profundizarán buscando el objetivo que persiguen.

El equipo de Julio Ferreira no debe cambiar, de ninguna manera su forma de actuar, debe seguir con la misma seguridad, compromiso y concentración que lo ha hecho en las últimas presentaciones y con ello asegurar la tranquilidad defensiva.

El saldo que nos quedó del partido del domingo es altamente positivo y habrá que confirmarlo valiéndose para ello no sólo de nuestros potenciales sino que de los problemas que ha mostrado el rival, como por ejemplo el cansancio y las lesiones que los ha perjudicado mucho más que a los celestes.

También por aquí hay problemas porque no podemos olvidar que no podrán estar a la orden, Marcos Boldrini, lesionado y Richard Gómez, por acumulación de tarjetas amarillas.

La diferencia es que en nuestro plantel hay buenos sustitutos que seguramente harán olvidar las ausencias.

LOS DETALLES

Hoy, miércoles. Partido revancha de las semifinales del Regional Litoral de la 14ª Copa Nacional de Selecciones.

– En el estadio “Walter Martínez Cerrutti”:

Hora 21:30 Bella Unión vs. Rivera. Jueces: Robert Ledesma, Miguel Mattiauda y Renzo Ferrari (terna de Paysandú). Resultado de ida: Rivera 3 Bella Unión 0.