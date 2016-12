El seleccionado de Lavalleja se consagró campeón del torneo nacional sub-14

MINAS (por Daniel Bazet Fernández). Lavalleja se quedó con el título de la segunda edición de la Copa Nacional sub-14 de la Organización del Fútbol del Interior, al derrotar a Paysandú por 1 a 0 en la final y jugando como local.

La visita pudo correr mejor suerte, pero no supo aprovechar los minutos de buen fútbol desplegado para marcar la diferencia, y encajó el que a la postre sería el gol que definiría el partido en la primera llegada a fondo del local.

En los primeros veinte minutos de juego la visita fue protagonista. Presionó al rival que optó por dejarlo salir desde su campo, y fue llegando sobre el arco locatario con posibilidades de gol.

Paysandú se encontró con un buen golero como Castro, que tuvo atajadas que resultarían fundamentales, incluso ganando dos mano a mano para mantener el cero en su valla.

Tras ese período el local emparejó el trámite del partido, pero si bien intentaba tener la pelota no podía llegar con peligro al arco sanducero.

Hasta que a los 26’ de esa primera etapa tuvo Lavalleja una pena libre tras la que, cabeceando en el primer palo, Bergara apareció descuidado para decretar la apertura del tanteador, que a la postre no sufriría modificaciones.

Fue un balde de agua fría para la visita: había intentado, generado chances de gol que desperdició, y el local marcó en su primera posibilidad.

Paysandú se descontroló, sintió el impacto. Y Lavalleja intentó aprovecharlo, al punto que de ahí hasta el final de la primera parte mostraría su mejor juego. Al equipo de Guillermo Arias no le quedaba otra opción que salir a buscar como fuera la igualdad. Quiso, fue, pero la realidad es que el dueño de casa comenzó a jugar con el resultado parcial.

Lavalleja se mostraba fortalecido en defensa, se aferró con uñas y dientes a defender ese gol que le daría a la postre el campeonato. Y, cuando pudo, jugó para Bergara, la gran figura del partido.

El delantero fue incontrolable para la defensa sanducera, y poco a poco Lavalleja fue creciendo en la cancha, ayudado por la necesidad de un rival que pudo recibir algún otro gol.

Paysandú generó un par de ocasiones frente al arco minuano, pero falló nuevamente. Aunque tuvo, en la que prácticamente fue una de las últimas jugadas, una clarísima ocasión para empatar el compromiso y forzar así a la definición por penales.

Pero no sucedió. Lavalleja, sin ser mayormente superior, encontró el gol, lo cuidó bien y se quedó con el título.

LOS DETALLES

LAVALLEJA 1 PAYSANDÚ 0

Cancha: Estadio “Juan Antonio Lavalleja”. Público: 600 personas. Jueces: Roberto Sosa, Silvio Pereyra y Carlos Scarpa (terna Rocha).

LAVALLEJA: Gustavo Castro, Ignacio Moreira, Facundo Cappi, José Calvo, Facundo Montes de Oca, Lucas Correa, Lucas Silva, Felipe Villalba, Juan Colmán, Heber Bergara y Daniel Lima. D.T.: Nicolás Acosta.

Cambios: A los 9’ Gonzalo Giacobbe por Lucas Silva; a los 19’ Axel Fernández por Daniel Lima; a los 27’ Facundo Bon por Juan Colmán; a los 31’ Rydvan Apestegui por Felipe Villalba; a los 38’ Cristian Flores por Facundo Bon. Todos en el segundo tiempo.

Gol: A los 26’ del primer tiempo Heber Bergara.

PAYSANDÚ: Nahuel Franco, Andrés Romero, Enzo Aldao, Zelmar Moriondo, Fernando Tonna, Nahuel Mendieta, Lucas Castillo, Facundo Romano, Nicolás Fernández, Federico Fernández y Federico Firpo. D.T.: Guillermo Arias.

Cambios: A los 7’ Cristian Moreno por Nicolás Fernández; a los 27’ Bruno Díaz por Andrés Romero; a los 36’ Aaron Pérez por Facundo Romano; a los 39’ Lucas Guichón por Fernando Tonna. Todos en el segundo tiempo.