El Tanque Sisley fijó el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera” para recibir a Nacional

Fútbol profesional uruguayo:

En la tarde de ayer, lunes, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol fijó la séptima fecha del torneo Apertura del fútbol profesional uruguayo, la que se jugará el sábado 18 y domingo 19 de marzo.

Ese sábado corresponde que El Tanque Sisley sea local frente a Nacional. En ese sentido, el presidente del equipo verdinegro, Fredy Varela, compareció ante el órgano que regula el círculo máximo y fijó para ese partido el Estadio “Atilio Paiva Olivera”, de la ciudad de Rivera.

El encuentro ante Nacional se jugará a partir de la hora 20:00.

SÉPTIMA FECHA

La séptima fecha del Torneo Apertura llevará el nombre de “Fundadores de El Tanque Sisley, Dr. Víctor Della Valle – Enrique Fessler”.

La fecha tendrá cuatro partidos el sábado y cuatro el domingo. Como lo señalado, El Tanque Sisley vs. Nacional jugarán el sábado en el Estadio “Atilio Paiva Olivera”, a partir de la hora 20:00.

El encuentro entre Peñarol y Rampla Juniors se jugará el domingo, a las 20:00 horas, en el Estadio “Campeón del Siglo”. Los partidos restantes son Danubio vs. Juventud, Liverpool vs. Wanderers y Cerro vs. Boston River, en la jornada del sábado; y Plaza Colonia vs. Sud América, River Plate vs. Defensor Sporting y Racing vs. Fénix, en la tarde del domingo.