En el campeonato sub-18 todo se definirá este fin de semana (o no)

Se jugará este fin de semana la última fecha del certamen juvenil de la categoría sub-18 denominado “Hugo César Acosta Trias”.

Hay mucho a definir y es probable que al término de la jornada ya se conozca el nombre del campeón de la rueda y a los cuatro integrantes de la Liguilla.

Pero también existe la posibilidad que ninguno de estos extremos quede definido y haya que jugar partidos extras para definir esos lugares.

POR EL TÍTULO

Son solamente dos los equipos postulantes por el título: Oriental y Frontera Rivera Chico.

Los azules llevan una ventaja de dos puntos y jugarán ante Peñarol que necesita imperiosamente ganar para poder tener aspiraciones de acceder a la Liguilla.

Oriental tiene 21 y solamente ganando será el campeón sin depender de otro resultado.

Frontera Rivera Chico tiene 19 y jugará ante Deportivo Colina en lo que parece ser un partido de fácil resolución para el rojo.

Debe esperar que los aurinegros le quiten unidades a los azules.

Si Frontera gana y los azules empatan su partido, habrá final al quedar empatados en 22 puntos, pero si los rojos ganan y los azules pierden su partido, Frontera Rivera Chico será el campeón de la rueda clasificatoria.

LIGUILLA

Hay cuatro candidatos para dos lugares, Sarandí Universitario y Huracán tienen 15 unidades, Nacional 14 y Peñarol 13.

Las situaciones son diferentes para unos y otros, lo único seguro es que si verdiblancos y los del “globito” ganan sus partidos estarán en la Liguilla independiente de cualquier otro resultado.

Sarandí jugará ante Ansina con muchas posibilidades de vencer su encuentro y confirmar su presencia en la definición.

El otro lugar se define precisamente en el partido que jugarán precisamente entre si Huracán y Nacional, el que gane va a la Liguilla directamente salvo que los tricolores ganan y Peñarol le gane a Oriental porque en ese caso empatan en 16 unidades.

Si Huracán y Nacional empatan el que llega a 16 es el “globito” y si Peñarol ganan deberá definir con él el cuarto lugar a la Liguilla.

Cabe consignar que aún ganando Peñarol puede quedar afuera para el caso que Huracán gane su partido ante Nacional.

LOS DETALLES

Mañana, domingo. Octava fecha (última de la rueda clasificatoria).

– En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Lavalleja.

Hora 11:30 Peñarol vs. Oriental.

– En el Complejo Deportivo “Bernardino Freitas”:

Hora 9:30 Ansina vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:30 Frontera Rivera Chico vs. Deportivo Colina.

Hora 13:30 Huracán vs. Nacional.