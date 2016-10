En la cancha de Oriental se jugarán las semifinales del Campeonato Nacional

Fútbol Infantil:

Entre hoy y mañana se jugarán en el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt” de la ciudad de Rivera las semifinales de la Generación 2004 del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil.

Los rivales de la celeste, en esta oportunidad, serán los equipos de Tacuarembó, Bella Unión y Trinidad.

La selección local, con la conducción técnica de Amadeo Barboza y Edson Ricardo Flores, llega en condiciones y lo púnico que se puede asegurar es una muy buena presentación celeste en esta instancia.

El fixture establecido para la oportunidad es el siguiente:

– Hoy, sábado.

Hora 15:30 Rivera vs. Tacuarembó.

Hora 16:45 Bella Unión vs. Trinidad.

– Mañana, domingo.

Hora 10:00 Rivera vs. Bella Unión.

Hora 11:45 Tacuarembó vs. Trinidad.

Hora 15:30 Tacuarembó vs. Bella Unión.

Hora 16:45 Rivera vs. Trinidad.

Todos los partidos se desarrollarán en la cancha de Oriental, el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”.

Como consecuencia de esta actividad la Liga local resolvió que, este fin de semana no habrá actividad a nivel local.

LAS CHICAS SUB-16 DE CUÑAPIRÚ JUGARÁN MAÑANA EN ARTIGAS

Por otra parte, este fin de semana se jugará la cuarta fecha de la primera fase del 4º Campeonato de Fútbol Femenino sub-16 del interior.

En el marco de la Serie A, las chicas riverenses del club Cuñapirú viajarán a la ciudad de Artigas, donde en la tarde de mañana, domingo, jugarán a partir de las 16:00 horas ante el equipo local de San Eugenio, en partido a disputarse en el Complejo del propio club artiguense.

La terna arbitral será de Salto y Artigas, y está conformada por Ricardo González, Neber Do Canto y Carlos Salvador. Tendrá fecha libre el equipo de Uruguay, de Bella Unión.